«Ответственное родительство»: ГАИ Бобруйска приняла участие в марафоне безопасности

Управление по образованию Бобруйского горисполкома организовало всеобщее городское родительское собрание на базе школы №35.

Участники были разделены на команды, где с помощью конструктора "Лего" моделировали ситуации опасного поведения, которые не должны случиться с детьми.

В каждой группе присутствовали субъекты профилактики: сотрудники и руководство УВД Бобруйского горисполкома, представители МЧС, ОСВОД, УЗ "Бобруйская городская больница", УЗ "Бобруйский центр гигиены и эпидемиологии", которые по окончанию проектирования опасных ситуаций подводили итоги.

Представители ГАИ говорили с присутствующими о необходимости постоянного контроля за детьми со стороны взрослых, а так же о том, что нужно на личном примере показывать детям правила безопасного поведения на дороге.

Будьте образцом для подражания своему ребёнку.