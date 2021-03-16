Оттепель и гололед: правила безопасности от МЧС

В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на дорогах гололёд. В целях Вашей безопасности рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не ходите под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу.

Запрещайте детям играть на этих опасных участках. Если это в ваших силах, периодически сбивайте сосульки и чистите крыши от снеговой нагрузки, но предельно осторожно. Не оставляйте свои автомобили в тех местах, где на них могут упасть опасные творения зимы.

Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания всегда образуется гололед!

Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда: