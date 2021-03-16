Оттепель и гололед: правила безопасности от МЧС

В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на дорогах гололёд. В целях Вашей безопасности рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не ходите под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу.
Запрещайте детям играть на этих опасных участках. Если это в ваших силах, периодически сбивайте сосульки и чистите крыши от снеговой нагрузки, но предельно осторожно. Не оставляйте свои автомобили в тех местах, где на них могут упасть опасные творения зимы.
Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания всегда образуется гололед!
Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда:
- постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время суток и при плохой видимости (туман, дождь);
- передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом;
- двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара;
- старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша;
- если удержаться на ногах невозможно, то падайте наиболее безопасным способом вперед на раскрытые ладони рук. После падения обязательно обратитесь к врачу.
- при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;
- будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается;
- соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-за торможения транспортных средств, образуется ледяная колея.