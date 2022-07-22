Отсутствие тротуаров и провалы грунта. Бобруйчане спрашивают о благоустройстве

В редакцию обратились жители дома №14 на улице Панова, которых волновала насущная проблема – отсутствие тротуаров в зоне их проживания. Это создавало неудобства во время прогулок для молодых мам с колясками. Мы получили ответ директора КУП «ДЭП г. Бобруйска» Виктора Леоновича:

– По запросу жильцов работники предприятия выполнили работы по устройству временных пешеходных связей из асфальтогранулянта на участке от жилого дома №14 на Панова до асфальтного участка на улице Наро-Фоминской.

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Жители многоэтажного жилого дома №114 на проспекте Строителей очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Дом введен в эксплуатацию 31 марта 2022 года. Однако, по их словам, здесь есть ряд недостатков: провалы грунта по периметру дома, возле входов в подъезды и подвальные помещения. Отмостка по периметру двух секций домов в плохом состоянии и местами провалилась. Крыша во время осадков «течет», заливая балконы и квартиры. Много разбитых стеклопакетов. Есть вопросы и по благоустройству территории. Контейнерная площадка для мусора не соответствует проектному решению.

За разъяснением мы обратились к генподрядчику – ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». Отвечает заместитель директора по строительству Александр Заяц:

– Глобальных строительных недостатков, которые препятствовали бы заселению жильцов, на данный момент нет. Дело в том, что дом у нас разделен на очереди. Благоустройство территории на тот момент, когда сдавалась первая очередь (первые три подъезда), еще не было завершено и было перенесено. Сегодня одновременно мы занимаемся благоустройством двора и первой, второй очередей дома. Крышу в ­местах, где были затекания, мы заделали. Там, где были провалы грунта перед входом в подъезд, уже положили плитку. Сделали бетонную дорогу, заливаем также большую стоянку, чтобы люди могли подъезжать. Временную контейнерную площадку для мусора мы демонтировали, будем устанавливать новую по проекту. Что касается стеклопакетов, они оказались бракованными, ждем новую партию. На днях фасад дома будет полностью докрашен. К концу следующей недели, если не помешают погодные условия, благоустройство будет завершено. На сегодня работы выполнены на 70%.