Отработку аварийно-опасных участков автодорог проведет ГАИ с 24 по 27 декабря

Массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог населенных пунктов, в том числе на территории Могилева и Бобруйска, проведет с 24 по 27 декабря в вечернее время на территории области ГАИ.

Как сообщили в Госавтоинспекции, цель мероприятия - пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.