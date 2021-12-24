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Профилактика

Отработку аварийно-опасных участков автодорог проведет ГАИ с 24 по 27 декабря

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Отработку аварийно-опасных участков автодорог проведет ГАИ с 24 по 27 декабря

Массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог населенных пунктов, в том числе на территории Могилева и Бобруйска, проведет с 24 по 27 декабря в вечернее время на территории области ГАИ.

Как сообщили в Госавтоинспекции,  цель мероприятия - пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

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