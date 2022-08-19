Отправляющийся пассажирский поезд в Быхове наехал на упавшую с перрона на железнодорожные пути женщину

Отправляющийся пассажирский поезд сообщением «Могилев-Жлобин» совершил наезд на упавшую с перрона на железнодорожные пути 54-летнюю могилевчанку, рассказали в УВД облисполкома. Инцидент произошёл 17 августа на железнодорожной станции в Быхове.

С травмами женщина госпитализирована.