Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Отправляющийся пассажирский поезд в Быхове наехал на упавшую с перрона на железнодорожные пути женщину

23 0

Отправляющийся пассажирский поезд в Быхове наехал на упавшую с перрона на железнодорожные пути женщину

Отправляющийся пассажирский поезд сообщением «Могилев-Жлобин» совершил наезд на упавшую с перрона на железнодорожные пути 54-летнюю могилевчанку, рассказали в УВД облисполкома. Инцидент произошёл 17 августа на железнодорожной станции в Быхове.

С травмами женщина госпитализирована.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »