Отправляющийся пассажирский поезд в Быхове наехал на упавшую с перрона на железнодорожные пути женщину
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Отправляющийся пассажирский поезд сообщением «Могилев-Жлобин» совершил наезд на упавшую с перрона на железнодорожные пути 54-летнюю могилевчанку, рассказали в УВД облисполкома. Инцидент произошёл 17 августа на железнодорожной станции в Быхове.
С травмами женщина госпитализирована.
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