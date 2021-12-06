Отправиться в поместье Деда Мороза поездом. Взрослый билет стоит 135 рублей

Даты: 10-11.12.2021; 17-18.12.2021; 24-25.12.2021; 28-29.12.2021, 2-3.01.2022; 4-5.01.2022; 6-7.01.2022; 8-9.01.2022; 14-15.01.2022

1 ДЕНЬ 21.30 - встреча возле празднично украшенного вагона, посадка в Новогодний поезд.

21.58* - отправление в Брест Новогодним поездом в вагоне-купе. Вас будут сопровождать проводницы-Снегурочки. Ночной переезд.

2 день. 07.50* - Прибытие поезда в г. Брест. (Санитарная обработка вагонов). Выход из вагонов, встреча с сертифицированным экскурсоводом. Посадка группы в автобус. Переезд на автобусе в Беловежскую пущу (~ 60 км) в гости к главному волшебнику страны – в Поместье Деда Мороза.

Посещение поместья Деда Мороза.

Ожившей сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда Мороза», где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров – резчиков по дереву. Поместье – это продолжение завораживающей магии древнего леса, созданная людскими руками сказка, которая естественно вписывается в его колорит. Поместье занимает почти 15 гектаров. Это одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза, которых сейчас немало в мире. Украшенные ажурной резьбой домики, любовно выполненные скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, гирлянды из разноцветных лампочек, сверкающих тысячами огней, создают атмосферу праздника и ощущение волшебства.

Особенно нарядно выглядит домик Деда Мороза с деревянными колоннами, украшенный затейливой резьбой и морозной росписью на окнах, увитый гирляндами миниатюрных лампочек.

Поместье Деда Мороза открыто для гостей круглый год. Дед Мороз читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлена различная одежда.

В период новогодних праздников в Поместье приезжает очень много гостей и всех их радостно приветствует Дед Мороз со Снегурочкой на крыльце своего домика и предлагает гостям прогуляться по Поместью.

Прогулка по Поместью в сопровождении помощников Деда Мороза. Помощники проведут по Аллее Сказок и познакомят со сказочными персонажами. Многие объекты Поместья – Терем Снегурочки, Волшебная Мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, Новогодняя Елка, аллея знаков Восточного Календаря и другие – имеют свои легенды, истории и поверья.

В Поместье можно загадать самые сокровенные желания, попросить Деда Мороза помочь в их исполнении, а помощники доброго волшебника обязательно вручат подарок каждому гостю.

Вас ждет также угощение вкусными пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах в уютно оборудованном кафе «Хата Деда Мороза».

«Фото-сафари» по Беловежской Пуще с посещением зоовольерного комплекса. Прогулка вдоль вольеров с дикими животными, которые находятся прямо в лесу, и занимают около 20 гектаров. Здесь можно увидеть зубра, рысь, лисицу, косулю, благородного и пятнистого оленей, волка, лося, дикого кабана, и даже медведя.

Экскурсия в Музей природы в Беловежской пуще.

Музей природы также пользуется популярностью у посетителей Беловежской пущи. Макеты животных выполнены очень искусно и натурально встроены в островки природы. Впечатление усиливают звуки природы – щебет птиц, хрюканье и рев лесных животных. В Музее представлено более тысячи экспонатов. Здесь и лесные великаны - зубры и лоси, которые впечатлят своими реальными размерами не только детей. Есть олени, кабаны, косули, медведи, волки, рысь, лисицы, все, кто обитает в Беловежской Пуще, включая птиц, которых в пуще насчитывается около 250 видов, и даже коллекция бабочек.

Музей природы - настоящая сокровищница, которая показывает всю красоту, богатство и неуловимое очарование девственного белорусского края.

Свободное время для самостоятельных прогулок, фотографирования и покупок «пущанских» сувениров от местных народных умельцев!

Возвращение в Брест. Трансфер на ж/д вокзал.

17.28* - отправление Новогоднего поезда в Минск. В теплой компании друзей Вы еще раз встретитесь с главным волшебником, правда, уже железнодорожным Дедом Морозом.

22.20* - прибытие в Минск.

Время отправления и прибытия указано ориентировочно!