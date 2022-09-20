Отопление в детсадах, школах и больницах Бобруйска начнут включать 20 сентября
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Отопление в детских садах, школах и больницах Бобруйска включают с 20 сентября, сообщили корреспонденту bobrlife в Бобруйском горисполкоме.
Отопление поступит в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы. Отапливать эти помещения начинают при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже.
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