Отопительный сезон под контролем у спасателей

Как только на улице холодает, спасатели фиксируют увеличение количества так называемых «печных» пожаров. Только в этом году в области зарегистрировано уже 116 таких пожаров, а впереди – зима.

Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Разделка – это расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия. Если она отсутствует или меньше нормы, риск пожара велик. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям (необходимо оставлять между ними воздушный промежуток –отступку).

Но – это, как говорится, «идеальный вариант», а в жизни все по-другому. Хорошего печника найти сложно, не у всех есть возможность и желание вовремя отремонтировать печь, да и твердая уверенность хозяев частных домов в том, что «еще одну зиму перезимую», приводит к весьма плачевным последствиям – горят дома, горит имущество, погибают люди.

Жителям частного сектора за время, что осталось до наступления морозов, нужно успеть провести «ревизию» готовности жилья к зиме:

Прочистите дымоход. Ведь скопившаяся в нем сажа не только ухудшает тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания. Процедуру эту необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.

Побелите дымоход. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Трещины в дымоходе – лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью.

Прибейте перед топкой к полу металлический лист

размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям. Горячую золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений, предварительно затушив водой, землей или песком. Осторожности и соблюдения правил безопасности требует еще один источник тепла – бытовые котлы. Неграмотная эксплуатация котельного оборудования может повлечь разрушение не только котла, но даже и здания.

Чтобы избежать негативных последствий рекомендуется:- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи.Выполнить при необходимости их ремонт;

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой;

- убедиться в герметичности котла и системы отопления;

- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

Если ваши родители или родственники проживают в частном жилом секторе, позаботьтесь об их безопасности: помогите привести в порядок печь, электропроводку, замените устаревшие электроприборы, почините розетки, установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.