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Относится ли татуировка к персональным данным, пояснили эксперты

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Относится ли татуировка к персональным данным, пояснили эксперты

Относится ли татуировка к персональным данным, пояснили в Национальном центре защиты персональных данных.

Отмечается, что персональные данные - это любая информация, которая относится к идентифицированному физическому лицу или физлицу, которое может быть идентифицировано. Также поясняется, что идентифицированное физлицо - конкретный человек, которого можно выделить среди других, указать на него или прямо обратиться к нему.

Человека можно идентифицировать прямо или косвенно, в частности через фамилию, имя, дату рождения, идентификационный номер либо через один или несколько признаков. В этом плане татуировки часто являются уникальными и отличительными признаками внешности человека, характеризующими физическую идентичность человека. Порой они могут характеризовать и культурную идентичность человека, поскольку, например, могут иметь определенное значение, что позволяет отнести человека к той или иной субкультуре или социальной группе.

Таким образом, татуировки в совокупности с другой информацией о человеке будут его персональными данными.

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