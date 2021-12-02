Отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально и честно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

"Мы с вами очень давно знакомы. В общем, единомышленники, но встречаемся официально первый раз. В этом некая странность. Но я думаю, что лиха беда начало. Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения - Беларуси и России - наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в отношениях двух стран сейчас "не чувствуется каких-то подспудных течений". "Мы очень рады этому. Говорят, что что-то извне на нас повлияло. Но на нас извне всегда чего-то влияет, на кого-то мы влияем. Дело не в этом. Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что под общим цивилизационным пространством понимается территория Беларуси и России, где мирно живут представители огромного количества разных национальностей. "И в этом суть нашей цивилизации - что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них", - обратил внимание Президент. По его мнению, в этом же пространстве должна находиться и Украина. Белорусский лидер выразил уверенность, что украинский народ "отстроит обстановку и выровняет ситуацию", чтобы это стало именно так.