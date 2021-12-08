Отморожение и переохлаждение. Что делать? Как помочь?

Мы, жители 21 века, зачастую считаем себя защищенными от переменчивой погоды. Пострадать от мороза может любой. Нередки обморожения у стариков, у спортсменов-лыжников. Особенно чувствительны к холоду дети. У них несовершенная система терморегуляции, более нежная и влажная кожа. А главное – младенцы, да и дети постарше не могут толком пожаловаться на холод. Впрочем, при существующей у нас традиции кутать детей общее переохлаждение у них встречается крайне редко. А вот обморожение лица и рук не такая уж редкость.

Что способствует холодовой травме? В первую очередь, конечно, холод. Наиболее опасным в этом смысле считается мороз ниже -20 градусов. Но неверно считать, что обморозиться можно только в мороз. В сочетании с другими факторами опасной может быть и плюсовая температура. Также способствует переохлаждению повышенная влажность. Широко известно, что в сухом воздухе мороз (как, впрочем, и жара) переносится гораздо легче. Влажная одежда и особенно обувь также сильно ускоряют потерю тепла. Среди других факторов надо назвать сильный ветер, а из субъективных – длительное пребывание без движения, голод, курение, алкогольное опьянение, усталость, кровопотерю. Особенно подвержены обморожению участки тела, уже обмороженные когда-либо ранее.

Признаки поражения:

Озноб и дрожь.

Нарушение сознания: заторможенность и апатия; бред и галлюцинации; неадекватное поведение.

Посинение побледнение губ.

Снижение температуры тела.

Помощь при переохлаждении

Пострадавшего необходимо занести в тёплое место и дать выпить чашку горячего чая, лучше всего с малиновым вареньем. Важно помнить, что нельзя предлагать очередную дозу алкоголя пострадавшему, находящемуся в алкогольном опьянении. В отношении ребёнка также лучше ограничиться только чаем, так как для неокрепшего детского организма даже небольшая доза алкоголя может оказаться катастрофической.

Если дело происходит в полевых условиях – надеть на пострадавшего теплую одежду, развести костер, поставить палатку или полог. Если причиной переохлаждения является попадание в холодную воду, в полынью например, надо предварительно обязательно снять мокрые вещи. Если пострадавшему не во что переодеться, надо по крайней мере тщательно отжать мокрые вещи. В сильный мороз, как ни странно, помогает положить вещи на снег и потоптать их – морозный снег сухой и хорошо берет в себя влагу. Но это, разумеется, на самый крайний случай.

При сильном переохлаждении, когда пострадавший пробыл на морозе длительное время и с помощью горячих напитков не достигнуто значительное улучшение его состояния, следует наполнить ванну водой, имеющей температуру человеческого тела (приблизительно 30-40 градусов), и положить туда пострадавшего, предварительно сняв с него одежду. Подобная операция позволит повысить температуру его тела, но постепенно, так как в противном случае состояние больного ухудшится из-за резкого перепада температур.

Помните! Данный комплекс мероприятий является средством оказания первой помощи. В любом случае переохлаждения необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу.

Весь комплекс проделанных мероприятий позволит сохранить пострадавшему не только жизнь, но и здоровье, а также дождаться приезда скорой помощи. Впрочем, в некоторых случаях, когда переохлаждение организма не достигает своего критического уровня, такого лечения может оказаться вполне достаточно, чтобы состояние человека, попавшего в подобную экстремальную ситуацию, нормализовалось. Пострадавшие с переохлаждением средней и тяжелой степени подлежат немедленной госпитализации.

Признаки и степени обморожения

Признаки обморожения конечностей:

Потеря чувствительности.

Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь

Нет пульса у запястий и лодыжек

При постукивании пальцем - «деревянный» звук.

Признаки глубокого обморожения, при которых необходима срочная квалифицированная медицинская помощь:

чувствительность обмороженных участков не восстанавливается;

сохраняются сильные боли;

сохраняется бледность кожных покровов;

если надавить пальцем на кожу, а затем убрать палец, цвет кожи не меняется;

появляются пузыри с кровянистым содержимым.

Отморожение может иметь серьёзные последствия, вплоть до развития гангрены. А потому при первых же симптомах необходимо сразу же принять необходимые меры, не пуская все на самотёк и не откладывая лечение и в обязательном порядке обратиться к врачу.

При обморожении примите следующие меры:

Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи.

Укройтесь от холода.

Снимите промёрзшую обувь, носки, перчатки

Согрейте руки, спрятав их под мышками. Если обморожением затронуты нос, уши или участки лица, согрейте эти места, прикрыв их руками в сухих теплых перчатках.

Не трите поврежденные места. Никогда не растирайте отмороженные участки кожи снегом.

Наложите на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань).

Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки.

Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения. Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении.

Если при согревании обмороженных участков чувствительность в них не восстанавливается, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

по материалам 14crp.by