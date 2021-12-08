Отморожение и переохлаждение. Что делать? Как помочь?

Мы, жители 21 века, зачастую считаем себя защищенными от переменчивой погоды. Пострадать от мороза может любой. Нередки обморожения у стариков, у спортсменов-лыжников. Особенно чувствительны к холоду дети. У них несовершенная система терморегуляции, более нежная и влажная кожа. А главное – младенцы, да и дети постарше не могут толком пожаловаться на холод. Впрочем, при существующей у нас традиции кутать детей общее переохлаждение у них встречается крайне редко. А вот обморожение лица и рук не такая уж редкость.
Что способствует холодовой травме? В первую очередь, конечно, холод. Наиболее опасным в этом смысле считается мороз ниже -20 градусов. Но неверно считать, что обморозиться можно только в мороз. В сочетании с другими факторами опасной может быть и плюсовая температура. Также способствует переохлаждению повышенная влажность. Широко известно, что в сухом воздухе мороз (как, впрочем, и жара) переносится гораздо легче. Влажная одежда и особенно обувь также сильно ускоряют потерю тепла. Среди других факторов надо назвать сильный ветер, а из субъективных – длительное пребывание без движения, голод, курение, алкогольное опьянение, усталость, кровопотерю. Особенно подвержены обморожению участки тела, уже обмороженные когда-либо ранее.
Признаки поражения:
- Озноб и дрожь.
- Нарушение сознания: заторможенность и апатия; бред и галлюцинации; неадекватное поведение.
- Посинение побледнение губ.
- Снижение температуры тела.
Помощь при переохлаждении
Пострадавшего необходимо занести в тёплое место и дать выпить чашку горячего чая, лучше всего с малиновым вареньем. Важно помнить, что нельзя предлагать очередную дозу алкоголя пострадавшему, находящемуся в алкогольном опьянении. В отношении ребёнка также лучше ограничиться только чаем, так как для неокрепшего детского организма даже небольшая доза алкоголя может оказаться катастрофической.
Если дело происходит в полевых условиях – надеть на пострадавшего теплую одежду, развести костер, поставить палатку или полог. Если причиной переохлаждения является попадание в холодную воду, в полынью например, надо предварительно обязательно снять мокрые вещи. Если пострадавшему не во что переодеться, надо по крайней мере тщательно отжать мокрые вещи. В сильный мороз, как ни странно, помогает положить вещи на снег и потоптать их – морозный снег сухой и хорошо берет в себя влагу. Но это, разумеется, на самый крайний случай.
При сильном переохлаждении, когда пострадавший пробыл на морозе длительное время и с помощью горячих напитков не достигнуто значительное улучшение его состояния, следует наполнить ванну водой, имеющей температуру человеческого тела (приблизительно 30-40 градусов), и положить туда пострадавшего, предварительно сняв с него одежду. Подобная операция позволит повысить температуру его тела, но постепенно, так как в противном случае состояние больного ухудшится из-за резкого перепада температур.
Помните! Данный комплекс мероприятий является средством оказания первой помощи. В любом случае переохлаждения необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу.
Весь комплекс проделанных мероприятий позволит сохранить пострадавшему не только жизнь, но и здоровье, а также дождаться приезда скорой помощи. Впрочем, в некоторых случаях, когда переохлаждение организма не достигает своего критического уровня, такого лечения может оказаться вполне достаточно, чтобы состояние человека, попавшего в подобную экстремальную ситуацию, нормализовалось. Пострадавшие с переохлаждением средней и тяжелой степени подлежат немедленной госпитализации.
Признаки и степени обморожения
- Признаки обморожения конечностей:
- Потеря чувствительности.
- Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь
- Нет пульса у запястий и лодыжек
- При постукивании пальцем - «деревянный» звук.
Признаки глубокого обморожения, при которых необходима срочная квалифицированная медицинская помощь:
- чувствительность обмороженных участков не восстанавливается;
- сохраняются сильные боли;
- сохраняется бледность кожных покровов;
- если надавить пальцем на кожу, а затем убрать палец, цвет кожи не меняется;
- появляются пузыри с кровянистым содержимым.
Отморожение может иметь серьёзные последствия, вплоть до развития гангрены. А потому при первых же симптомах необходимо сразу же принять необходимые меры, не пуская все на самотёк и не откладывая лечение и в обязательном порядке обратиться к врачу.
При обморожении примите следующие меры:
Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи.
- Укройтесь от холода.
- Снимите промёрзшую обувь, носки, перчатки
- Согрейте руки, спрятав их под мышками. Если обморожением затронуты нос, уши или участки лица, согрейте эти места, прикрыв их руками в сухих теплых перчатках.
- Не трите поврежденные места. Никогда не растирайте отмороженные участки кожи снегом.
- Наложите на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань).
- Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки.
- Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения. Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении.
Если при согревании обмороженных участков чувствительность в них не восстанавливается, обратитесь за неотложной медицинской помощью.
по материалам 14crp.by