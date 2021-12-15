Отменена маркировка и прослеживаемость шин для велосипедов

Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области. 30 ноября Правительством Республики Беларусь принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 679 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 1030 и от 23 апреля 2021 г. № 250».

Указанным постановлением вносятся изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, а также в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости.

Так, в соответствии с данным постановлением маркировке средствами идентификации и прослеживаемости НЕ ПОДЛЕЖАТ шины пневматические резиновые новые для велосипедов.