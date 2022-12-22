Отмечается рост хищений аккаунтов Viber. Пока что в Минской области

Правоохранители Минской области с начала декабря зафиксировали несколько десятков случаев хищений учетных записей граждан. Аферисты получают доступ к ним с помощью вишинговых ссылок в виде промокода от известных онлайн-гипермаркетов. Как рассказали в МВД, в Viber потерпевшим приходит уведомление "Получи купон от Br10 до Br50 в онлайн-гипермаркете". Для этого гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести свой номер телефона. Далее на устройство приходит уведомление с кодом, пользователь вводит его, после чего злоумышленники получают доступ к аккаунту и деактивируют его на устройстве жертвы. Затем кибермошенники звонят белорусам с украденных номеров и под различными предлогами уговаривают оформить на свое имя кредит.

В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников. Ни в коем случае не следует открывать ссылки, отправленные неизвестными пользователями. Нельзя не подтверждать активацию доступа к вашей учетной записи для незнакомых устройств. Не следует сообщать незнакомцам пароли и разовые коды доступа из уведомлений и передавать паспортные данные, реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию.