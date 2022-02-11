Открытый конкурс видеороликов «Письма памяти. Сохрани историю Победы!» проводится в Могилевской области

Принять участие в конкурсе тематических видеороликов «Письма памяти. Сохрани историю Победы!», посвященного Году исторической памяти, приглашают творческих жителей Могилевщины.

Конкурс проводиться дистанционно. Организатором выступает учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы».

- Принять участие в конкурсе можно как коллективно, так и индивидуально, без ограничений по возрасту. Количество заявок от одного автора неограниченно, - рассказали организаторы. - Конкурс проводится в два этапа: прием заявок и видеороликов (до 7 апреля); публикация видеороликов на официальном сайте учреждения культуры, в соцсетях организатора, подведение итогов (апрель-май).

Для участия в первом этапе конкурсантам до 7 апреля нужно отправить заявку на e-mail - mogomc@mogomc.by либо по адресу: 212030, Могилев, ул. Первомайская, 10). Заявка должна содержать ссылку на предварительно загруженные видеоролики в интернет-файлообменники.

Требования к видеоролику:

- общий хронометраж до 5-ти минут;

- видео высокого разрешения в любом формате;

- видео должно представлять собой творческую презентацию письма (в том числе рассказа, воспоминания, истории) его творческое прочтение либо театрализованное действо, тематический сюжетный фрагмент, постановочный номер, в презентации могут быть задействованы творческие группы либо индивидуальные исполнители;

- допускается использования монтажа, спецпрограмм, приложений и инструментов;

- участники сами определяют жанр и стиль видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, художественный либо документальный фильм и т.д.);

- видеоролики не должны быть предварительно опубликованы до участия в конкурсе и имеют право быть опубликованы конкурсантами только после их официальной публикации организаторами.

- письма, которые используются в видеороликах, должны быть оригинальными, документальными, взятыми из официально зафиксированных хроник, военных дневников, военных и гражданских писем, музейных фондов, электронных и других архивов, писем военных лет, писем советских солдат, партизан с фронта, лагерей, могут быть использованы воспоминания, рассказы ветеранов и участников событий ВОВ.

По итогу жюри определит конкурсные работы для публикации, а также победителей с присвоением дипломов I, II, III степени.

Дополнительная информация по телефону в Могилеве (8-0222) 42-42-64 (отдел любительского творчества и культурно-досуговой деятельности).

mogilevnews.by