Открытый конкурс на лучший видеоролик объявлен в ТЦСОН Первомайского района

В преддверии дня социального работника, в целях поддержания и развития у людей пожилого возраста, общества в целом, установок на активное долголетие отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска проводится открытый конкурс на лучший видеоролик «Время новых возможностей».
Участие в конкурсе принимают отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения.
В творческой работе конкурсантам необходимо осветить деятельность отделений по поддержанию активного образа жизни людей «серебряного» возраста.
Филина Е.Н., заведующий отделением
дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ТЦСОН Первомайского района
г.Бобруйска