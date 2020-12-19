Открытый конкурс на лучший видеоролик объявлен в ТЦСОН Первомайского района

В преддверии дня социального работника, в целях поддержания и развития у людей пожилого возраста, общества в целом, установок на активное долголетие отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска проводится открытый конкурс на лучший видеоролик «Время новых возможностей».

Участие в конкурсе принимают отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения.

В творческой работе конкурсантам необходимо осветить деятельность отделений по поддержанию активного образа жизни людей «серебряного» возраста.

Положение о конкурсе

Филина Е.Н., заведующий отделением

дневного пребывания для граждан пожилого возраста

ТЦСОН Первомайского района

г.Бобруйска