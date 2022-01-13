Открытый диалог «Конституция – сила Закона» провели в Бобруйской городской поликлинике №3
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В обсуждении проектаизменений и дополнений Конституции Республики Беларусь приняли участие медицинские работники. Спикерами выступили управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска Одиноченко А.С., главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» Кизимова Н.В., председатель Бобруйской городской организации РОО "Белая Русь" Вяткин В.В., председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Балакер Л.Г.
В рамках диалоговой площадки «Конституция – сила Закона» были рассмотрены основные планируемые изменения Конституции, присутствующие активно приняли участие в обсуждении вопросов социальной политики и повышения уровня социальной защищенности граждан.
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