Открытый диалог «Конституция – сила Закона» провели в Бобруйской городской поликлинике №3

В обсуждении проектаизменений и дополнений Конституции Республики Беларусь приняли участие медицинские работники. Спикерами выступили управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска Одиноченко А.С., главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» Кизимова Н.В., председатель Бобруйской городской организации РОО "Белая Русь" Вяткин В.В., председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Балакер Л.Г.

В рамках диалоговой площадки «Конституция – сила Закона» были рассмотрены основные планируемые изменения Конституции, присутствующие активно приняли участие в обсуждении вопросов социальной политики и повышения уровня социальной защищенности граждан.