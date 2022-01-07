Открытый диалог «Конституция – сила Закона» проведен с активом молодежи ОО «БРСМ» ОАО «Белшина»

­­В обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь приняли участие молодые люди ОО «БРСМ» ОАО «Белшина» и заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Марта Чичерина.

В рамках диалоговой площадки «Конституция – сила Закона» были рассмотрены основные планируемые изменения Конституции, активно молодые люди приняли участие в обсуждении полномочий Всебелорусского народного собрания, социально-правовых аспектах, предлагаемых изменениях в избирательной системе.

Напомним, что более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов: