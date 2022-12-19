Открытое первенство по тяжелой атлетике прошло в Бобруйске

Открытое первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по тяжелой атлетике «Динамовские надежды» среди юношей и девушек, 2005 года рождения и моложе, прошло 16 декабря 2022 года в спортивном зале тяжелой атлетики учреждения «Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак 2006» Бобруйска.

Открыл первенство заместитель председателя совета Бобруйской ГОС БФСО «Динамо» Сергей Лыбзиков. Он поприветствовал участников соревнований, тренеров, судей и любителей этого замечательного вида спорта. Поздравил участников с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, успехов всем спортсменам, а также, чтобы в честной борьбе победил сильнейший!

В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов-учащихся из УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва», ГСУСУ «Кировская СДЮШОР», У «МО СДЮШОР профсоюзов «Спартак 2005» Бобруйска.

Юные тяжелоатлеты в 12 весовых категориях боролись за лидерство на тяжелоатлетическом помосте.

В результате проведения соревнования первое место в командном зачете заняла команда учреждения «МО СДЮШОР профсоюзов «Спартак 2005» г. Бобруйска. Второе место заняла команда УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва», третье место заняла команда ГСУСУ «Кировская СДЮШОР».

Церемонию награждения провел заместитель председателя совета Бобруйской ГОС БФСО «Динамо» Сергей Лыбзиков, который вручил победителям и призерам чемпионата грамоты, команде занявшей первое место ценный подарок – шведскую стенку ЭКТА PRO 2. Он отметил, что мы гордимся мастерством спортсменов и ждем от них новых побед.