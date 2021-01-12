Открыто онлайн-голосование в рамках конкурса на лучший видеоролик «Время новых возможностей»

В рамках открытого конкурса на лучший видеоролик «Время новых возможностей» ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска приглашает жителей города принять участие в онлайн-голосовании.

Познакомиться с работами и проголосовать за понравившийся ролик можно до 16.00 16 января 2021 года на Youtube-канале «Время новых возможностей» — https://www.youtube.com/channel/UCBbJCuYIJ6qX833RvLEFiIQ.

В конкурсе принимают участие отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста 6 территориальных центров социального обслуживания населения Могилевской области: Горецкий, Климовичский, Чериковский РЦСОН, а также ТЦСОНы Ленинского и Октябрьского районов г.Могилева, Первомайского района г.Бобруйска.

По итогам голосования будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Конкурс направлен на поддержание и развитие у людей пожилого возраста и общества в целом установок на активное долголетие, формирование имиджа позитивного старения, повышение престижа профессии работников, осуществляющих социальное обслуживание населения.

В творческой работе конкурсантам необходимо осветить деятельность отделений по поддержанию активного образа жизни людей «серебряного» возраста.