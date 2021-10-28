Открытки, оригинальные и неповторимые фотоальбомы – вещи ручной работы Елены Гаращенко

Милые открытки, оригинальные и неповторимые фотоальбомы, сразу притягивающие взгляд, необычные композиции – эти вещи ручной работы в изобилии расставлены по дому Елены Гаращенко. Творчеством под названием скрапбукинг (от английского scrap – вырезка, book – книга) она увлеклась 6 лет назад. За это время из новичка превратилась в профессионала высокого уровня. Елена Николаевна работает школьной медсестрой в детской поликлинике №1 (СШ №34), а скрапбукинг стал ее ярким хобби, которое чем дальше, тем больше нравится и становится интереснее. Елена Гаращенко не только замечательная мастерица-рукодельница, но еще хорошая собеседница и рассказчица.

Начало

Как это часто бывает, я увлеклась скрапбукингом совершенно случайно: открыла вебинар, где давали мастер-класс по созданию открытки-шоколадницы.

И мне так понравилось! Показалось, что сделать ее просто и легко. Я в тот момент находилась на лечении в стационаре. И думаю: «Как же красиво будет преподнести медсестре-массажистке шоколадку в знак благодарности вот в этой упаковке ручной работы». Сделала такую шоколадницу с душой, от чистого сердца. На тот момент в городе, помню, искала скрап-бумагу, которая была только в одном магазинчике. В Беларуси вообще невозможно было купить никаких составляющих для скрапбукинга. Но потихонечку наши предприниматели начали работать, открывали интернет-магазины (даже у нас в Бобруйске), и сейчас проблем с материалами нет – можно найти и купить все что угодно, вопрос лишь в цене.

Творческая нить

Всю жизнь чем-то занималась, рукодельничала. В детстве мама научила вязать, в декретном отпус­ке пошла на курсы кройки и шитья. Обшивала всю семью (куртки, джинсы, платья, брюки), даже бралась выполнять заказы. Скрапбукингу училась на онлайн-курсах в интернете у великих мастеров, которые дают глубинные знания. На этой базе начинаешь творить сам. Приходят идеи, понимаешь, что с чем сочетается, что такое композиция. Посетила уроки офлайн, когда в Минск приезжала очень известная мастер, непосредственно с ней пообщалась. Ну и, конечно, стараюсь всегда смотреть выставки. Когда набралась опыта, стала участвовать и даже побеждать в этапах, конкурсах, челленджах, совместных проектах на различных интернет-площадках, где участники собираются со всего мира.

Идеи – в жизнь

Панно, альбомы, открытки, шкатулки, миниатюры, адвент-календари – все эти вещи делаю с большим удовольствием. Альбомы абсолютно разные – свадебные, семейные, детские, тематические к фотосессиям. Недавно открыла для себя мужские. Раньше это было за гранью фантастики и совершенно не моя тема, а теперь очень понравилось работать в мужской тематике. Люблю делать «Мамины сокровища» – шкатулки с маленькими коробочками, где мама может хранить бирочки из роддома, первые волосики ребенка, пинеточки, крестильный набор, пустышку и всякие другие милые сердцу мелочи. Нравится создавать адвент-календари к Новому году, а можно ко дню рождения. Коробочки с цифрами вытаскиваются, и туда можно положить что угодно: конфетку, загадку, задание, которое необходимо сделать ребенку (допустим, убрать игрушки, вырезать снежинки, нарядить елку). Все задания раскладываются одновременно. Но если ребенок съел конфетку из коробочки другого дня, все сладости исчезают, а на их место кладутся камешки. Надо сделать очень хороший поступок, чтобы конфетки вернулись обратно. Так у ребенка формируется выдержка. К тому же композиция адвент-календаря может служить ночником-­светильником.

Вдохновение

Очень много вдохновения дают старинные здания в Бобруйске. Смотрю на них и думаю: «Вот это надо так сделать, теперь подобрать пудру, которая запекается, и за работу. И будет почти как наш город». Вот идешь: для кого-то обшарпанная дверь, а для кого-то вход в сказку. Где-то увидишь, как заморозком прихватило розу, и она такая красивая. Мы часто не замечаем этой красоты. Надо просто открыть глаза и оглянуться вокруг. Не искать только недостатки в жизни, а посмот­реть, сколько нас всего прекрасного окружает и сколько рядом добрых людей. Когда ты сам позитивный, тебе на пути встречаются тоже хорошие люди. Когда злишься, все наоборот: там наступили на ногу, там толкнули или обругали. Это наше восприятие действительности. Заметила: когда идешь с настроением, в ответ люди улыбаются. Надо ко всему подходить с добротой. А творчество без добра вообще не может быть. Потому что ведь это энергетика, энергия, которая откладывается в изделиях. Если неважно себя чувствую или устала, за работу никогда не сажусь. Да с плохим настроением ничего и не получится.

О красоте

Когда внуку было два года, я с ним за руку в очередной раз куда-то бежала. Он мне: «Бабушка, стой!» – «Чего стой? Что случилось?» – «Касиво!» (Красиво!) – «Где красиво?» – «Лужа касиво» – «Какая лужа? Что, ноги промочил?» – «Гляди», – показывает. А там весенняя лужа посреди дороги, нарост ледяной вокруг, и в воде солнце отражается. Вот так маленький внук научил меня просто останавливаться и видеть красоту. Надо уметь наслаждаться каждым днем и видеть красивое во всем. А мы все бежим, торопимся…

Моя гордость

Очень горжусь красочным альбомом «Зимняя сказка». С ним выигрывала этапы в конкурсах. Здесь есть сложные конструкции: открываешь страничку, и раз – объемная композиция. Это возвращение к нашему детству. По преодолению себя горжусь альбомом в мужском стиле. Здесь очень много деталей, составляющих. Трудилась с красками и пастами, использованы разные направления, например, стимпанк. Для меня работа над альбомом была очень сложной, я ее боялась. Что сподвигло взяться? У нас проходил совместный проект, и мастер из Гомеля Марина Курбатова просто сказала: «Доверьтесь, я вас пошагово проведу и научу. У всех получится». На создание мужского альбома ушло полтора месяца. Наверное, то ценится, что давалось нелегко. А вообще каждая работа мне очень дорога.

Каждому свой дом

Расставаться с изделиями не жалко, наоборот, я очень рада, когда альбомы уходят в семьи, находят дом и будут радовать хозяина. В последнее время где хранят фотографии? В компьютере, телефоне. А вдруг что-то случилось с техникой и фото пропали? Получается, утрачен из памяти большой отрезок жизни. Семейные альбомы с детьми рассматривали, о каждом рассказывали. Тут ведь вся родословная, фото выборочные, самые красивые, самые лучшие. Хочу сказать, что каждое изделие находит именно своего хозяина. Я однажды сделала свадебный альбом. Пришла ко мне коллега совсем по другому поводу, заказывала оформить бокалы и рамку для свадебного фото. Но когда увидела этот альбом, сразу забрала.

Желания

В будущем у меня много желаний: хочу записаться на танцы, научиться крючком вязать, макраме плести, плавать, путешествовать. Мечтаю научиться рисовать. Признаюсь: я в жизни никогда не рисовала, для меня это был самый страшный предмет в школе, по которому помогали мама и младшая сестра. Зато теперь, глядя на мои творческие работы, так и не скажешь! А сейчас записалась на курсы, начала изучать краски и цвет. Вон спреи уже стоят. К весне, глядишь, и красочные работы появятся. Хочется очень многого, но я поняла, что в жизни нельзя через силу добиваться чего-то. Не получается тогда. Надо потихонечку, мелкими шажками идти к цели. Всем пожелаю здоровья и финансовых возможностей, чтобы мечты наши превращались в реальность.