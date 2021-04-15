С 15 апреля открыта продажа билетов на скоростные поезда в дневном сообщении Минск - Москва, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

С 30 апреля 2021 года стартует новый совместный проект ОАО "РЖД" и Белорусской железной дороги по организации дневного скоростного пассажирского сообщения между столицами Беларуси и России.

В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов №717/722 и №721/718 Москва - Минск - Москва формирования ОАО "РЖД". Время в пути составит менее 7 часов. В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля в 16.00.

Данные поезда будут обслуживаться составами "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом и базовый классы. В поезде предусмотрена возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость проезда по маршруту Минск - Москва, а также в обратном направлении на местах бизнес-класса составляет Br136,14. В перечень дополнительных сервисов для пассажиров данного класса входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.

Стоимость проезда по маршруту Минск - Москва, а также в обратном направлении в вагоне №1 (базовый класс) составляет Br49,38 и в вагонах №2-5 (экономкласс) - Br50,21. Дополнительной услугой для пассажиров вагонов №2-5 является доступ к мультимедийному порталу "Попутчик", плата за который включена в цену билета. Информационно-развлекательная система содержит видеоконтент, печатные издания, аудиокниги и музыкальные произведения.

Все пассажиры поезда имеют возможность дополнительно приобрести чайную продукцию и товары на всем пути следования за безналичный расчет по банковским картам международных платежных систем и наличный расчет в российских рублях.

Поезд оснащен системой кондиционирования воздуха. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств.

В БЖД обращают внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и России.

В пресс-центре напоминают, что граждане Беларуси при въезде на территорию Российской Федерации обязаны иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства - члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также должны иметь указанный выше медицинский документ.

Актуальную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47).