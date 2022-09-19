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Открыт сезон охоты на гуся

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Открыт сезон охоты на гуся

С третьей субботы сентября открыт осенний сезон охоты на гуся белолобого, гуся серого, гуся-гуменника и казарку канадскую.

Как сообщил начальник Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Зарецкий, указанная охота разрешена в светлое время суток с 17 сентября по 11 декабря, ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателя (с выключенным двигателем), безружейным способом с использованием ловчих птиц. Разрешенным для осуществления вышеуказанной охоты является гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых; маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

Нарушение «Правил охоты», «Правил ведения охотничьего хозяйства» влечет за собой привлечение виновных лиц как к административной, так и к уголовной ответственности.

За дополнительной информацией обращайтесь в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д. 49-а, тел.: 8(0225)72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8(033)333-60-00 или 8(017) 390-00-00.

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