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Религия

Открыт флешмоб рождественских песен и колядок на призы Патриаршего Экзарха

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Открыт флешмоб рождественских песен и колядок на призы Патриаршего Экзарха

Братство в честь Святого апостола Иоанна Богослова (Свято-Духов кафедральный собор, город Минск) по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, предлагает прославить грядущего в мир Спасителя и запускает флешмоб рождественских песен и колядок.

Правила участия

  1. В период с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года нужно спеть и записать на видео колядку. Делать это можно как самому, так и с компанией друзей.
  2. Далее нужно выложить видео в Instagram, отметив аккаунт Братства, либо выслать на адрес электронной почты: bratstvo.konkurs@gmail.com, указав тему: “ФЛЕШМОБ-2022”.
  3. Три публикации, которые наберут в период с 11 до 13 января больше всего лайков, получат призы от Патриаршего Экзарха.

Конкурс будет проходить на странице Братства в Instagram.

  1. 14 января Братство объявит победителей. Лучшие работы войдут в Рождественский онлайн-концерт.

Ссылка на Instagram: @bratstvo.by.

Контакты: +375 25 931 56 91

https://vk.com/bratstvoib Братство апостола Иоанна Богослова

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