Откровенно и по существу. В Бобруйске прошла диалоговая площадка, посвященная предлагаемым новациям в национальное законодательство

В филиале БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» прошла масштабная диалоговая площадка, где актив Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» вместе с представителем Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, а также работниками промышленных предприятий, учреждений образования города обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании и изменения, которые предлагается внести в Избирательный кодекс Республики Беларусь.

О новациях, предлагаемых к закреплению в избирательном законодательстве Беларуси и роли ВНС для общества рассказали бобруйчанам заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси, член Президиума Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Иван Толкач и председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Законодательная инициатива в настоящее время является наиболее востребованной формой взаимодействия гражданского общества и государства – отметила во вступительном слове Ирина Русакович. «При обсуждении законопроектов о Всебелорусском народном собрании, гражданском обществе, политических партиях и внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс вовлеченность граждан нашей страны в этот процесс была достаточно высокой», – сказала она, обращаясь к присутствующим. Общественный лидер подчеркнула: «Появление новых форм участия граждан в управлении делами государства способствует вовлечению большего числа лиц в политические процессы, происходящие в обществе. Данный эффект следует оценить положительно, как способствующий развитию принципов народовластия в Беларуси».

Задал тон диалогу заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач, подробно остановившись на конституционных нормах, правах избирателей, едином дне голосования, новой функции ЦИК по осуществлению информационно‑просветительской деятельности, а также обновленной модели Всебелорусского народного собрания.

«Законотворческий процесс в Республике Беларусь носит перманентный характер, – отметил представитель Центральной избирательной комиссии Беларуси. – А после принятия изменений и дополнений Конституции на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года ведется еще и большая работа по приведению к соответствию Основному закону действующих нормативных правовых актов, а также разработка новых. Ключевыми из них являются законопроекты о Всебелорусском народном собрании и об изменении и дополнении Избирательного кодекса».

Обсуждение вопросов вызвало живой интерес у бобруйчан. Заинтересованность жители города на Березине проявили в отношении выдвижения представителей во Всебелорусское народное собрание от РОО «Белая Русь».

К слову, законопроекты «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь» были вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно было высказать по 2 ноября. Всего поступило 530 предложений и откликов граждан по этим законопроектам.