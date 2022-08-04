Откровения предпринимателей, их работников и семей о событиях в Беларуси 2020 года — в проекте АТН «Санкции для народа»
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Помните, в 2020-м некоторые попытались раскачать белорусские предприятия, бизнес. Мы выстояли. Но как это происходило и что осталось за кадром?
Смотрите 4 августа в вечернем эфире первую серию проекта "Санкции для народа". В объективе камеры частные предприятия, работники, которые оказались втянуты в грязную игру давно сбежавших из Беларуси. Здесь покажут скрытые страхи тех, кто громче кричит: "Введите санкции!", и про себя молит: "Только не ассоциируйте со мной".
Откровения индивидуальных предпринимателей, их работников и семей. Они открыто расскажут свои истории, чтобы телезрители сами сделали выводы.
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