Отдых не на пять, а на тысячи звезд. Для любителей отдыха с удобствами на природе

Какой должна быть идеальная встреча компании друзей, коллег, одноклассников, родственников, если людей много, а квадратных метров для вечеринки впритык? Можно снять квартиру и доставить массу неудобств временным соседям. Можно праздновать в ресторане или в столовой города. А что если подойти к вопросу организации незабываемого вечера шире? Для любителей отдыха с удобствами на природе подойдет съем агроусадьбы. А еще, как думаете, неплохой ли это бизнес?

Aгpoycaдьбы – нишa, кoтopaя все еще набирает пoпyляpнocть, особенно в условиях пандемии. Taкиe oтeли cнимaют для мeдoвыx мecяцeв, oбычнoгo oтдыxa, пpoвeдeния cвaдeб и дpyгиx мepoпpиятий. Посудите сами: контакт с малознакомыми людьми минимален, праздник частично или в основном проходит на свежем воздухе. Кроме того, агроэкотуризм с начала нулевых стал настоящим брэндом нашей страны. Так, в 2006 году существовало всего лишь чуть более 30 таких аутентичных белорусскому духу местечек. На 1 января 2021 года их число составило 2936. То есть количество агроусадеб увеличилось в 86 раз. Цифры говорят сами за себя. Причем белорусские агроусадьбы отличаются друг от друга, у каждой есть своя изюминка.

Отдых в агроусадьбах бывает разным. Оттого «клеймить» такие заведения звездами от одной до пяти бессмысленно. На пороге «белорусского отеля» прос­то поднимите вечером глаза к небу – и убедитесь в качестве досуга без сверкающих вывесок. Вы можете выбрать отдых в стиле «все включено». Изучив предложения, я нашла даже услугу чана с ледяной водой а-ля Конек-Горбунок, кедровую бочку, джакузи… Конечно же, многие агроусадьбы славятся своими завлекалочками: сауны, бани, небольшие зоопарки, музеи, услуги организации охоты, рыбалки, караоке. Если же излишества подобного рода не для вас, то есть и с услугой «все выключено» и удобствами во дворе. И да, они тоже популярны. Люди приезжают в такие места, чтобы полностью отключиться на время от цивилизации.

Идиллия и пастораль

Кстати, белорусские агроусадьбы проведут день открытых дверей 24 октября. Об этом сообщила на пресс-­конференции директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

«Агротуризм выходит в лидеры в условиях пандемии и воспринимается не только как место проживания и питания, но и наполнения духовной жизнью – там проводятся различные мастер-классы, можно увидеть и познакомиться с местными традициями и обычаями, – сказала Ирина Воронович. – Летом агроусадьбы были очень популярны среди белорусов. Но у многих отпуск выпадет на осень-­зиму, и люди задаются вопросом, что мы можем им предложить. По­этому было принято решение 24 октября провести день открытых дверей агро­усадеб. Все желающие в этот день могут посетить любую понравившуюся агроусадьбу бесплатно и выбрать для себя отдых».

Председатель правления БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова отметила: участвовать в мероприятии будут не все агроусадьбы. Так, по Бобруйскому району в презентации своего места отдыха участвуют Виктор Красько из деревни Березовичи и Григорий Храмеля – деревня Дойничево. Быховский район представят «гаспадары» Евгений Дудиков (деревня Залохвенье) и Владимир Козлов (деревня Чечевичи). Валерий Сорока (агрогородок Красное) и Александр Верховодка (деревня Смык) расскажут о своих услугах в Осиповичском районе. Полный список участников со всех облас­тей размещен на сайте общест­венного объединения ruralbelarus.by. Организаторы дня презентации просят визитеров заблаговременно позвонить и согласовать свой визит (номера телефонов тоже на сайте объединения).

Такой день открытых дверей – неплохая идея для планирования осенних выходных компанией, свадеб, юбилеев, теплых встреч, проведения новогодних корпоративов. А еще это повод подумать о своем бизнесе: посмотреть, чем богаты конкуренты, и рассчитать, а может, ваш дачный участок сойдет за «панскую сядзiбу»?

Экономика впечатлений

Несмотря на то что количество агро­усадеб приближается к трем тысячам, говорить о том, что ниша заполнена, рановато.

– В этом году сельскому туризму Беларуси исполняется пятнадцать лет. Это заявление достаточно амбициозное, ведь в спонтанной, неорганизованной форме он существовал у нас от веку, –говорит Валерия Клицунова. – Не хватало лишь какого-то организационного начала, которое объединило бы людей и дало бы возможность этой замечательной идее материализоваться. Для этого в ноябре 2002 года было создано общественное объединение «Агро- и экотуризм». Хочется верить, что именно эта дата – день рождения сельского туризма. Среди инициаторов были люди, которые уже работали «в теме». Это работники музея сельской культуры «Дудутки», профессионалы туризма и просто патриоты родины.

Несмотря на то что Беларусь – единственная страна в Европе, где нет ни моря, ни гор, у нее есть значительный потенциал для развития этого вида туризма – 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36% территории – леса, 7% – национальные парки. При этом гостеприимное, терпимое ко многому население и множество деревень, в которых мало что изменилось с XIX века.

К слову, в 2018 году Беларусь во второй раз победила в конкурсе журнала National Geographic Traveler (Россия) как лучшая страна для агротуризма и обошла Италию, Китай, Бразилию и США.

Если по статистике пик открытия агроусадеб пришелся на 2014-2015 годы, то сегодня эксперты уже не прогнозируют большой рост, а говорят о переходе количества в качество. Увеличивается количество туристов из Европы, Северной Америки и экзотических стран Африки и Азии.

В одном из интервью председатель правления БОО «Отдых в деревне» отметила, что рынок агроэкотуризма неоднороден. Многие усадьбы не осуществляли деятельность в течение года. Некоторые сдают свободные комнаты в сезон, и это не единственный доход владельцев усадеб. Гораздо труднее тем, для кого агроусадьба – основной бизнес всей семьи. Ведь в межсезонье, когда туристов нет, инфраструктуру усадьбы надо поддерживать. До весны хозяева компенсируют снизившийся поток посредством проведения детских праздников, приема экскурсий и таким образом стараются «расширить свой сезон». Выжить без проведения свадеб и корпоративов в этом секторе невозможно, уверена Валерия Клицунова.

Время прикинуть на бумаге

И вот вы прикинули, что ваша фазенда неплохо подходит не только для посадки картофеля и укропа, но и для выращивания зелени иной природы. Чтобы начать агротуристический бизнес, преж­де всего вам нужно постоянно проживать и иметь регистрацию в доме в сельской местности или в городе (поселке) с населением до 20 тысяч человек. Кстати, земельный участок под домом должен быть предоставлен для его строительства (обслуживания) или ведения личного подсобного хозяйства. На земельном участке можно строить гостевые домики, но общее количество комнат для туристов в вашем доме и гостевых домиках не должно превышать 10 (иначе необходимо будет открывать ИП).

В налоговой инспекции вы должны заплатить сбор за следующий год. Ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (вне зависимости от количества осуществляемых видов услуг в сфере агроэкотуризма и количества усадьб, в которых оказываются такие услуги) устанавливается в размере двух базовых величин в календарный год. Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора (пункт 2 статьи 375 Налогового кодекса Республики Беларусь). Сегодня размер базовой величины составляет 29 рублей. До начала деятельности вам необходимо письменно уведомить исполком (форма уведомления установлена государством), купить книгу учета проверок и зарегистрировать ее в налоговой инспекции. При уплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма физическому лицу необходимо знать свой учетный номер плательщика (УНП).

Как видите, стартовать проще, чем поддерживать, ведь завлечь постояльца тоже надо. На помощь могут прийти тур­операторы. После начала работы агроусадьбы владелец должен заключать письменные договоры с туристами или с туроператорами (типовая форма договора установлена государством). Он может оказывать только те услуги, которые перечислены в п. 5 Указа №365 (размещение, питание, катание на повозках, баня, свадьбы, юбилеи и т.п.). И не забудьте, что ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, необходимо будет представлять в налоговую информацию о заключении договоров с туристами.

Остальное зависит от вашей фантазии. Теперь лучшее представление об отдыхе в деревне вы можете создавать сами. Тем более что государство в этом вопросе идет навстречу. Так, Указом №40 от 4 февраля 2021 года продлены до 2025 года существующие условия ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО «Белагропромбанк» в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Данные меры были приняты с целью улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.