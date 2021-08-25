Отдел по образованию администрации Первомайского района проводит "Тематические прямые линии" по вопросам функционирования учреждений дошкольного образования детей в учреждении, обеспечивающие получение дошкольного образования.

25 августа с 13.00 до 14.00 и 28 августа с 10.00 до 13.00 на вопросы ответит Тарасевич Лилия Зигмундовна, начальник отдела по образованию администрации Первомайского района.

Номера телефонов горячей линии: