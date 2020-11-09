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Отдайте, продайте, купите или найдите! На Bobrlife работает бесплатная площадка для объявлений

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Отдайте, продайте, купите или найдите! На Bobrlife работает бесплатная площадка для объявлений

Хотите купить квартиру, автомобиль или мотоцикл? Продать мобильный телефон, заказать ремонт на дом или оказать свои услуги? В поиске вакансий или сотрудника? Заходите на наш сайт и кликайте «Объявления».

Интуитивная область навигации поможет вам еще быстрее сориентироваться и найти все самое необходимое. Разместить объявление легко, быстро и бесплатно.

Чтобы ваше объявление стало еще более заметным, загружайте фотографии, мимо вас точно не смогут пройти. Более двадцати рубрик и уже загруженные объявления ждут.

А еще это отличный повод выгодно пристроить устаревшие или ненужные вещи и найти для себя то, о чем давно мечтали. Не молчите – объявляйте!

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