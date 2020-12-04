Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла сегодня
123 0
Вместо Валерия Лебеденко, 15 лет возглавлявшего организацию, которая благодаря его добросовестной работе стала одной из лучших в республике, председателем избрали Сергея Языкова. Сергей Иванович принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Грузии, потом служил во внутренней разведке, возглавлял первичную организацию Ленинского района и был заместителем Валерия Лебеденко.
также
-
Состоялось посвящение в учащиеся классов военно-патриотической и профессиональной направленности
-
Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла сегодня
-
Бобруйские силовики соревновались в плавании
-
Вечер памяти Высоцкого, лирическая комедия и новогодние сказки для детей. Что представят в театре в декабре?
-
Бобруйские депутаты обсудили вопросы развития туристической сферы города