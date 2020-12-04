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Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла сегодня
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Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла сегодня

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Вместо Валерия Лебеденко, 15 лет возглавлявшего организацию, которая благодаря его добросовестной работе стала одной из лучших в республике, председателем избрали Сергея Языкова. Сергей Иванович принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Грузии, потом служил во внутренней разведке, возглавлял первичную организацию Ленинского района и был заместителем Валерия Лебеденко.

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