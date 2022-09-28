Отбор белорусских кандидатов на полет в космос завершат в ближайшее время

Отбор белорусских кандидатов на полет в космос завершится в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня в госкорпорации "Роскосмос" рабочей встречи председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова и посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли и пилотируемой космонавтики, в том числе совместного проекта - полета белорусского космонавта на российском корабле. "В настоящее время сформирован список кандидатов, которые в ближайшее время пройдут окончательный отбор на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Затем основной кандидат на полет и его дублер приступят к тренировкам и подготовке к космическому полету", - сказали в пресс-службе.

"Представители обеих стран выразили убежденность в необходимости и значимости укрепления сотрудничества в космической сфере и отметили важность достигнутых в ходе встречи договоренностей по расширению партнерства", - добавили в пресс-службе.