От зари и до первой вечерней росы трудятся аграрии на жатве в Могилевском районе

Уборочная страда - насыщенный период в жизни аграриев. Их рабочий день начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с первыми каплями вечерней росы. Хлеборобы Могилевской области говорят, что урожай в полях в этом году удался на славу. Теперь главное - грамотно и главное своевременно все убрать, не допуская потерь. А потому трудиться приходиться не только днем, но даже ночью. Корреспонденты БЕЛТА отправились на поля ОАО "Тишовка" Могилевского района, чтобы посмотреть, как проходит вечерняя жатва.

Закатное солнце окрасило в яркие цвета небо над полями в Могилевском районе. Кажется, в такое время можно только любоваться красивым закатом и наслаждаться вечерней природой. Но над полями, несмотря на уже позднее время, продолжает раздаваться гул работающих комбайнов - урожай не ждет. Механизаторам ОАО "Тишовка" не до романтики и красивых закатов - все внимание сосредоточено на колосьях озимой пшеницы.

Встречает на полях своего хозяйства руководитель "Тишовки" Виталий Фомкин. Для него это уже 43-я уборочная кампания. Опытный аграрий отметил, что в этом году урожаи стоят высокие. "Про свое хозяйство вам скажу: в этом году есть увеличение урожайности по сравнению с прошлым годом. Пробовали на первых 25 га высевать озимый ячмень - урожай порадовал, - отметил он. - Сейчас важно все это сохранить. А чтобы урожай не пропал, его необходимо своевременно и качественно убирать. Потому механизаторы работают не только днем, но и почти ночью. Каждое зерно на вес золота".

ейчас в полях хозяйства активно убирают озимую пшеницу. До этого убрали озимый ячмень. И на момент нашего приезда здесь намолотили 2,8 тыс. т зерновых. На полях трудятся все 14 комбайнов, 7 машин на отвозке. И, как поделился Виталий Фомкин, на своих людей, что задействованы в уборочной, ему грех жаловаться. "Все ответственно подходят к своей работе. Они понимают, что такое уборочная кампания. Что нужно вовремя и качественно убрать хлеб. Задание дал и Президент - чтобы все до последнего колоска, до зернышка было убрано. Сейчас наши механизаторы убирают тот урожай, что сами и вырастили. Выезжают в поле ранним утром и уезжают отсюда с первой вечерней росой, - отметил он. - Это и в наших интересах. Из этого складывается экономика хозяйства: чем больше мы получим вал зерна, тем лучше будет состояние хозяйства. И все заинтересованы в этом".

Как рассказали опытные аграрии, разница между дневной и вечерней жатвой существенная.

"Ночью убирать сложнее. Скорость у комбайна должна быть ниже, солома становится тяжелее, не так высыпается зерно и увеличивается нагрузка на комбайн. Да и всю ночь работать не получится - в полях вечером появляется роса. Но комбайнеры свою работу знают, - рассказал первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Геннадий Давыдов. - Отличается вечернее время и по оплате. Разработана система расценок. Там где-то около 20% добавляется к дневным расценкам".

Несмотря на время, работа в поле идет полным ходом. Вечернюю жатву обычно заканчивают ближе к одиннадцати ночи. Длинная смена в поле сегодня у комбайнера ОАО "Тишовка" Владимира Жука. Он родом из Осиповичского района. В семье он не первый аграрий - его отец тоже работал в сельском хозяйстве.

Он поделился, что вечером работать не так-то сложно - техника вся новая и современная. "В прошлом году я получил уже третий новый комбайн, на нем и работаю сейчас. Тут видно все: есть ли какие-то поломки, как заполняется машина зерном. Освещение, смотрите, какое хорошее - каждый колосок виден, - нахваливает мужчина свой комбайн. - Конечно, вечером скорость уборки становится чуть ниже - сырее становится колос, зерно не так хорошо вытрясывается из соломы. Днем все сухое, работа идет быстрее. Вот, наверное, и вся разница".

До этого Владимир был занят на уборке рапса. Мы застали его в первый день уборки зерновых в этом сезоне. "Уборка этих культур немного отличается. Рапс убирают, когда сверху все созрело, а низ еще зеленый. Если он перестоит и высохнет - все, осыпется. Зерновые не так себя ведут, - отметил он. - Но урожаи у нас хорошие. Настрой на работу боевой. Заряжены на высокие показатели. Конечно, хочется выбиться в лидеры. А кому не хочется?"

Как поделился комбайнер, жатва - это командная работа. "У нас хороший и дружный коллектив. Уборочная - это всегда работа в команде, один тут не справишься, - подчеркнул он. - Приходят к нам в хозяйство и молодые ребята. Потом все бегают и спрашивают, как это отрегулировать или тут что поправить. Стараемся помогать, но и свою же технику приводить в порядок надо, потому сильно отвлекаться нельзя. Но молодежь у нас никто не обижает".

Вместе с ним в поле работает водитель Михаил Иванов. Раньше мужчина работал на одном из коммунальных предприятий Могилева водителем. Но каждый год в сезон приезжал на малую родину, чтобы помочь хозяйству в уборке урожая. "Я сбился уже со счета, какая это у меня уборочная, - смеется мужчина. - Я сам родом из этих мест. Когда из армии вернулся, работал тут, потом на помощь приезжал в жатву. Сезонов десять я тут провел. А потом так получилось, что пришлось вернуться на малую родину, пошел работать в ОАО "Тишовка". И уже как официальный работник я провожу свою вторую уборочную".

На момент общения Михаил перевез уже около 600 т зерна нового урожая. Одну машину закрепляют за двумя комбайнами, но если вдруг где-то не справляются с отвозкой, отправить могут на любое поле, где идут работы. А большой разницы между работой днем и вечером опытный водитель не видит. "Сезон сейчас такой - надо работать. Да и ничего сложного в вечерней работе в поле нет. Просто надо любить то, что делаешь, свою профессию", - поделился он.

Ознакомиться с ходом вечерней уборки на поля Могилевского района приехал и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Он подчеркнул, что в области есть все необходимое для того, чтобы провести страду на высоком профессиональном уровне. "Комбайны готовы, механизаторы есть, топливо имеется, парк для отвозки зерна тоже есть. Зерносушильное хозяйство работает на полную мощность и круглые сутки, - отметил он. - На сегодняшний день Могилевщина приступила к массовой уборке урожая. Работаем до тех пор, пока по технологии можно убирать, чтобы не было потерь, рационально используя каждую подходящую минуту".

Как подчеркнул губернатор Могилевской области, в сельское хозяйство приходит молодежь, которая на уборке урожая показывает достойные результаты. "На сегодняшний день разработана мотивация труда, которая учитывает и урожайность, и полеглость полей, и удлиненные сроки работы. Мы используем такой подход, как соревнование, - отметил он. - Как, например, в ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского". Там работает молодежный экипаж двоюродных братьев Андрея и Сергея Дроздов. Вместе с ними в хозяйстве трудятся их отцы. У них получается такое семейное соревнование. Но молодежь пока лидирует, посмотрим, что будет дальше. И опять же, у нас много молодых экипажей, ребят, которые приходят на смену. И они показывают достойный результат и ими нужно гордиться".

Кроме уборки зерновых, в хозяйстве продолжают заготавливать солому, в том числе и в вечернее время. Как рассказал главный агроном ОАО "Тишовка" Александр Гончаров, работы идут, пока позволяет погода. "Уборка соломы с полей идет в две смены и весь световой день. Сейчас три трактора трудятся на небольшом поле, всего 12 га. Тут работы на несколько часов. Уже к ночи тут мало что останется, а завтра, с рассветом, они снова выйдут убирать наши поля, - отметил он. - Чем быстрее и качественнее будет собрана солома за комбайнами, тем быстрее мы вернемся на эти площади готовить их уже под следующий урожай".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.