От ветра в Осиповичах произошел наклон трубы котельной. Сотрудники МЧС помогли с демонтажом

15 января в 12-05 спасателям поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра 14.01 произошел наклон трубы котельной № 1 УКП «ЖКХ» в Осиповичах.

Котельная Осиповичского унитарного коммунального предприятия жилищно – коммунального хозяйства предназначена для отопления и горячего водоснабжения зданий района южной части города Осиповичи. В помещение установлено 7 котлов (на твердом топливе 3, на газу 5).

В результате сильного ветра произошел наклон трубы для котлов, работающих на газу. Труба металлическая, высотой 41 метр.

Было принято решение о демонтаже поврежденной трубы.

Для демонтажа трубы была задействована автолестница АТП-54 ПАСО УМЧС, автокран грузоподъемностью 100 т, работники МЧС и бригада УКП «ЖКХ».

15.01.2022 в 19-30 верхняя часть трубы длиной 28 м была демонтирована. Оставшаяся часть трубы будет дальше использоваться по назначению.

Работа котлов на газу прекращена, котельная работает на твердом топливе. Отключение абонентов от отопления и горячего водоснабжения не проводилось, теплоснабжение потребителей не прекращалось. Работа котельной не нарушена. Пострадавших нет.