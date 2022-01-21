От станка – за шашечную доску. Знакомимся с Евгением Капустиным

С 21 по 30 января будет проходить высшая лига чемпионата Беларуси по шашкам-64. На турнире встретятся 12 сильнейших спортсменов страны среди мужчин и 12 – среди женщин. Право защищать наш город и Могилевскую область завоевали чемпионка Европы Вера Хващинская и… наладчик четвертого разряда заготовительно-прессового цеха ОАО «Управля­ющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» кандидат в мастера спорта Евгений Капустин. О Хващинской наша газета писала не раз, а сегодня познакомимся с Евгением Капустиным.

– На предприятии я работаю почти 12 лет. Шашками начал увлекаться еще в школе класса с третьего. Занимался в детско-юношеской спортивной школе №4, играл до 22 лет, ездил на различные турниры, соревнования, на чемпионате Европы среди юношей был шестым в блице, в 2003 году стал чемпионом страны среди юношей. А потом был перерыв в долгие 15 лет…

– И вот Вы опять за шашечной доской…

– Да, полтора года назад я решил вернуться в этот вид спорта, возобновить карьеру спортсмена. Благо, руководство «Бобруйскагромаша» всячески меня поддерживает.

– Евгений, а какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать игрок в шашки?

– В первую очередь усидчивостью. На серьезных турнирах одна партия может длиться около четырех часов. Еще необходима внимательность, сосредоточенным надо быть во время всей игры.

– А какая игра, с каким соперником Вам наиболее запомнилась?

– Победа над международным гросс­мейстером, четырехкратным чемпионом СССР Аркадием Мироновичем Плакхиным.

– С Верой Хващинской доводилось сражаться?

– Да, на последним турнире вничью сыграли. А вообще мы с ней у одного тренера занимаемся – у Николая Петровича Кадесникова.

– Предстоящие соревнования являются отборочными к чемпионатам мира и Европы наступившего года. Какие задачи ставите перед собой?

– Надеюсь наконец-­то выполнить норматив мастера спорта.

– Что ж, весь коллектив предприятия, все бобруйчане будут болеть за Вас. Желаем только побед!