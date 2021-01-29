От спорта к будущей профессии. О ребятах, которые занимаются в секции по пожарно-спасательному спорту

Выносливость, стойкость, быстрота, сила и даже смекалка развиваются у ребят, которые занимаются в секции по пожарно-спасательному спорту ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска». Тренировки на базе пожарного аварийно-­спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» проводят квалифицированные работники Бобруйского ГРО ЧС Руслан Андреев и Александр Зима. Оба педагога-тренера – участники соревнований по этому виду спорта, имеют звание «Мастер спорта Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту».

Руслан Сергеевич сейчас входит в сборную команду Могилевской области. Поэтому ребята получают знания и навыки от людей с богатым практическим опытом.

– Ежегодно в секцию по пожарно-­спасательному спорту проходит набор мальчишек и девчонок от 12 до 18 лет. Дети, конечно, должны быть физически развиты и с большим желанием заниматься. Полуторачасовые тренировки спортивной направленности проводятся каждый день, кроме выходных, в вечернее время, – рассказывает старший инспектор по профессиональной подготовке и спорту ПАСО №7 на объектах ОАО «Белшина», старший лейтенант внутренней службы Руслан Андреев. – У нас две основные дисциплины: преодоление стомет­ровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. Младшая и средняя группы поднимаются на второй этаж, а старшая группа бежит со штурмовой лестницей, и им нужно подняться на третий этаж. Первый раз очень страшно, но при определенных тренировке и сноровке у ребят получается отлично. Все это интересно, зрелищно, детям нравится. Физические нагрузки довольно серьезные.

Пожарно-спасательный спорт привлекает, наверное, прежде всего разно­образием видов и перспективами. Сейчас в секции занимаются более 30 ребят. Воспитанники постоянно принимают участие в областных, республиканских и международных соревнованиях по ­пожарно-спасательному спорту.

– На протяжении последних нескольких лет мы в основном являемся лидерами областных соревнований, – заметил Руслан Сергеевич. – Среди наших ребят есть победители и призеры даже чемпионата мира. Это учащаяся гимназии №2 Виталина Баранова и выпускница СШ №28 Ангелина Петкогло, которая уже работает в Бобруйском ГРО ЧС. На соревнованиях воспитанники закаляют характер и, преодолевая волнение, стремятся к лучшим результатам, учатся слаженно работать в команде. У нас также проходит ежегодная большая спартакиада, в которой выступают работники МЧС. Для тренировок есть манеж, тренажерный зал, стадион. Бобруйские спортсмены входят в состав областной команды и успешно представляют Могилевскую область на республиканских соревнованиях.

Немало примеров, когда ребята, которые с детства занимаются пожарно-­спасательным спортом, осознанно выбирают профессию спасателя. Они уже готовы к борьбе с трудностями, ведь пожарно-спасательный спорт основан на умениях и практических навыках действовать в экстремальной ситуации, что просто необходимо для работы в МЧС.

Никита Никитин, 19 лет:

– В 2014 году пришел заниматься по­жарно-спасательным спортом. Неоднократно участвовал в областных соревнованиях, занимал призовые места. Сейчас работаю спасателем и продолжаю заниматься этим видом спорта, который привлекает необычностью, нестандартнос­тью и здорово помогает в профессии.

Ангелина Петкогло, 18 лет:

– В пожарно-спасательном спорте я с 2015 года. Участвовала в областных, рес­публиканских соревнованиях, ездила на чемпионат мира в Чехию, где заняли общекомандное второе место. Мне нравятся все виды пожарного спорта: эстафета 4 по 100, боевое развертывание, штурмовая лестница, стометровая полоса с препятствиями. Училась в классе МЧС 28-й школы, ведь уже с детства знала, что выберу профессию, связанную с пожарной службой. Сейчас получаю образование и полгода работаю радиотелефонистом ПАСЧ №1 ПАСО №7 на объектах ОАО «Белшина». Я должна хорошо знать районы выезда и ориентироваться в адресах – нужно быстро принять сообщения и отправить машины на вызов, а еще вести документацию. Ответственность большая, но справляюсь. Работа мне нравится.

Вот так для молодежи занятия ­пожарно-спасательным спортом стали не только увлечением и полезным времяпрепровождением, но и помогли определиться с будущей профессией.