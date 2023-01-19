От сильного снега к морозам. Синоптики рассказали о погоде с 20 по 25 января

Снег, туман и гололедица ожидаются в Беларуси в ближайшие дни, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси уже больше недели отмечается не по сезону теплая погода, обусловленная поступлением теплых воздушных масс с юго-запада Европы. В осадках начал преобладать дождь, снежный покров на значительной части территории растаял. По данным на утро 19 января, снежные сугробы высотой от 1 до 6 см сохраняются преимущественно по северо-востоку страны. В ближайшие сутки с южными, юго-западными потоками в страну поступят атмосферные фронты, приносящие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", - рассказали в Белгидромете.

В предстоящие сутки, в пятницу, 20 января, очередная фронтальная система обусловит в ночные и утренние часы на большей части территории страны снег, мокрый снег, дождь, местами по северо-западу ожидается сильный снег, налипание мокрого снега. Днем атмосферный фронт будет сохранять свое влияние преимущественно по юго-восточной половине страны, и здесь будут отмечаться осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах будет туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток будет от минус 1 градуса по северо-западу до плюс 8 градусов по юго-востоку.

В субботу, 21 января, активная фронтальная система, смещающаяся с территории Украины, обусловит ночью и утром на большей части территории страны снег, мокрый снег, дождь, местами по юго-западу страны прогнозируется сильный снег, который будет сопровождаться усилением ветра до сильного порывистого, в отдельных районах - с метелью. Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь) пройдут местами по стране. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 2 градуса, а днем - минус 1 - плюс 4 градуса.

В воскресенье, 22 января, фронтальные разделы покинут территорию Беларуси и кратковременные осадки ожидаются местами по стране. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели атмосферное давление начнет устойчиво расти, осадков станет меньше. При этом температурный фон понизится, в ночные часы будет находиться в основном в пределах отрицательных значений, днем - колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

В понедельник, 23 января, ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от минус 4 до плюс 2 градусов, по северо-востоку при прояснениях до 5-8 градусов мороза. Днем будет минус 2 - плюс 4 градуса.

Во вторник-среду, 24-25 января, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 0 - минус 7 градусов, по востоку при прояснениях 8 -11 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра покажет минус 4 - плюс 3 градуса.