От штрафа до двух лет лишения свободы. Об ответственности за незаконную реализацию и использование пиротехнических изделий

В преддверии Новогодних праздников отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома напоминает об ответственности за незаконную реализацию и использование пиротехнических изделий.

Согласно законодательству Республики Беларусь:

- запрещена торговля пиротехническими изделиями на торговых местах на рынках;

- запрещена реализация пиротехнических изделий без инструкции по их применению;

- запрещена реализация пиротехнических изделий не в заводской потребительской таре;

- запрещено размещение пиротехнических изделий в свободном доступе для покупателей;

- запрещено хранение пиротехнических изделий в помещениях и местах, не отвечающих установленным законодательством требованиям;

- запрещена продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним в возрасте до 16 лет;

Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность.

При использовании пиротехнических изделий в общественных местах, действия правонарушителей могут быть квалифицированы по ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хулиганство) и влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность родителей по статье 10.3 КоАП Республики Беларусь (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) предусматривающую наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, с одновременной постановкой их ребенка на профилактический учет в органах внутренних дел.

Реализация пиротехнических изделий без специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли квалифицируется по статье 13.3. КоАП Республики Беларусь (Незаконная предпринимательская деятельность) и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехнических изделий статья 24.30 КоАП Республики Беларусь влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность:

- часть 1 статьи 299 УК Республики Беларусь (Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, по части 2 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет;

- часть 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома