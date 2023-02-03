От рисовой каши до чизбургеров и шоколадок. А что дают школьникам в других странах?

По поручению премьер-министра Романа Головченко в школах страны реализуется пилотный проект, направленный на контроль качества питания учащихся. Одно из двух направлений - пересмотр и замена ассортиментного перечня в буфетах учреждений образования.

Информационная встреча со школьниками о пользе здорового питания, посвященная разъяснению целей проекта "Здоровый буфет", прошла в столичной средней школе № 209. В буфете учреждения образования есть и печенье, и зефир, и мармелад, и всевозможные йогурты с творожками. Не обходится и без фруктов. Отличие от прошлого опыта работы заведения, до запуска проекта, в том, что отныне в школьном буфете реализуется продукция исключительно с маркировкой для детского питания. При производстве продуктов питания с такой маркировкой применяются самые строгие подходы, в которых учитываются все риски. Продукцию для дошколят и школьников насыщают клетчаткой, снижают в ней содержание сахара и соли. А редакции стало интересно, чем же питаются школьники других стран? Заглянем в тарелки. Самые разнообразные блюда и самые неожиданные наборы продуктов — от скудных до обильных, от вполне здоровых и сбалансированных до откровенно вредных, от рисовой каши до чизбургеров и шоколадок.

Страна: Швеция

Состав: блюдо из картофеля, капусты и фасоли, а так же крекер и ягодный сок.

Страна: Япония

Состав: лапша-удон, сыр фаршированный chikuwa (рыбная колбаса), замороженный мандарин, молоко

Страна: Китай

Состав: рыба, яичница с томатным соусом, рис, шпинат, цветная капуста и суп.

Страна: Индия

Состав: рис, соус карри, масала.

Страна: Великобритания

Состав: картофель, горох, остальные ингредиенты к сожалению не известны.

Страна: Танзания

Состав: угали (каша из кукурузной муки), курица, зелень, соус, салат с арбузом.

Страна: Чехия (Прага)

Состав: суп, рис с куриным гуляшом, десерт, сок и горячий чай.

Страна: Южная Корея

Состав: кимчи, свинина, соус из бобов (sammjang), капуста, суп.

Страна: Малави

Состав: бобы, капуста и другие овощи.

Страна: США Состав: чизбургер, tater tots (плавленый сыр и картофель), молочный шоколад, шоколадные пудинги, и кетчуп.

Страна: Тайвань Состав: слева: свинина с ананасом, редис, морковь и зеленый перец, в центре: жареные овощи с чесноком, справа: рыба тушеная с шаром из капусты, морковь, грибы и суп из водорослей с яйцом.

Страна: Словакия

Состав: копченая скумбрия, хлеб, красный перец, салат из помидоров, киви, яблоки, молоко и торт.

Страна: Малайзия

Состав: лапша с креветками, рыбой и яйцами, пакет сока, и яблоко.

Страна: Гондурас

Состав: рисовая каша и… все.

Фото из открытых источников интернета