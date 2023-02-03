От рисовой каши до чизбургеров и шоколадок. А что дают школьникам в других странах?

По поручению премьер-министра Романа Головченко в школах страны реализуется пилотный проект, направленный на контроль качества питания учащихся. Одно из двух направлений - пересмотр и замена ассортиментного перечня в буфетах учреждений образования.
Информационная встреча со школьниками о пользе здорового питания, посвященная разъяснению целей проекта "Здоровый буфет", прошла в столичной средней школе № 209. В буфете учреждения образования есть и печенье, и зефир, и мармелад, и всевозможные йогурты с творожками. Не обходится и без фруктов. Отличие от прошлого опыта работы заведения, до запуска проекта, в том, что отныне в школьном буфете реализуется продукция исключительно с маркировкой для детского питания. При производстве продуктов питания с такой маркировкой применяются самые строгие подходы, в которых учитываются все риски. Продукцию для дошколят и школьников насыщают клетчаткой, снижают в ней содержание сахара и соли. А редакции стало интересно, чем же питаются школьники других стран? Заглянем в тарелки. Самые разнообразные блюда и самые неожиданные наборы продуктов — от скудных до обильных, от вполне здоровых и сбалансированных до откровенно вредных, от рисовой каши до чизбургеров и шоколадок.
Страна: Швеция
Состав: блюдо из картофеля, капусты и фасоли, а так же крекер и ягодный сок.
Страна: Япония
Состав: лапша-удон, сыр фаршированный chikuwa (рыбная колбаса), замороженный мандарин, молоко
Страна: Китай
Состав: рыба, яичница с томатным соусом, рис, шпинат, цветная капуста и суп.
Страна: Индия
Состав: рис, соус карри, масала.
Страна: Великобритания
Состав: картофель, горох, остальные ингредиенты к сожалению не известны.
Страна: Танзания
Состав: угали (каша из кукурузной муки), курица, зелень, соус, салат с арбузом.
Страна: Чехия (Прага)
Состав: суп, рис с куриным гуляшом, десерт, сок и горячий чай.
Страна: Южная Корея
Состав: кимчи, свинина, соус из бобов (sammjang), капуста, суп.
Страна: Малави
Состав: бобы, капуста и другие овощи.
Страна: США Состав: чизбургер, tater tots (плавленый сыр и картофель), молочный шоколад, шоколадные пудинги, и кетчуп.
Страна: Тайвань Состав: слева: свинина с ананасом, редис, морковь и зеленый перец, в центре: жареные овощи с чесноком, справа: рыба тушеная с шаром из капусты, морковь, грибы и суп из водорослей с яйцом.
Страна: Словакия
Состав: копченая скумбрия, хлеб, красный перец, салат из помидоров, киви, яблоки, молоко и торт.
Страна: Малайзия
Состав: лапша с креветками, рыбой и яйцами, пакет сока, и яблоко.
Страна: Гондурас
Состав: рисовая каша и… все.
Фото из открытых источников интернета