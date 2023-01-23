От преступных схем минчанина страдали бобруйские организации

Прокуратура Минской области направила в Мингорсуд уголовное дело по обвинению 39-летнего столичного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Перед судом предстанет обвиняемый, который до 22 июня 2021 года был директором общества с ограниченной ответственностью "И.", занятого в сфере реализации продуктов питания и слабоалкогольных напитков, а затем директором ООО "Л."

Как следует из материалов дела, обвиняемый с мая по сентябрь 2021 года по заранее разработанной схеме путем обмана завладел имуществом шести организаций стоимостью более Br145 тыс.

После фиктивного назначения с 22 июня 2021 года гражданина России на должность директора ООО "И." фигурант фактически продолжал руководить этим предприятием.

Во исполнение своего преступного умысла обвиняемый на основании заключенных договоров, чтобы создать перед руководством организаций-поставщиков положительное мнение о деловой репутации и благополучном финансовом состоянии ООО "И.", обеспечивал оплату в полном объеме либо частично только первой поставки продуктов питания и слабоалкогольных напитков.

Позже обвиняемый, будучи директором ООО "Л.", но при этом действуя от имени руководителя ООО "И.", не осведомленного о его преступных намерениях, в ходе телефонных переговоров и личных встреч с менеджерами, торговыми агентами и другими представителями компаний договаривался о доставке товаров по адресам нахождения складов как ООО "И.", так и ООО "Л." на территории Минского района, Минска, Борисова и Бобруйска. При этом убеждал контрагентов поставить новую продукцию до полного расчета по предыдущей.

В прокуратуре уверены, что обвиняемый изначально не планировал оплачивать товары, а распоряжался ими по собственному усмотрению, в том числе продавал другим субъектам хозяйствования за наличный расчет.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 УК.

Сейчас фигурант заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минской области.