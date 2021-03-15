От пожара сгорел дом в Сычково
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12 марта в 5.07 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Сычково Бобруйского района. О пожаре сообщил сосед.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение дома и хозяйственной постройки открытым пламенем, создалась угроза распространения пожара на ближайшие строения. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущества в доме, повреждены все стены внутри и снаружи дома. В сарае уничтожена кровля на площади. Спасено: два дома и два сарая на расстоянии трех метров.
Причина пожара устанавливается.
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