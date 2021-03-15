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Происшествия

От пожара сгорел дом в Сычково

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От пожара сгорел дом в Сычково

12 марта в 5.07 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение  о пожаре жилого дома в деревне Сычково Бобруйского района. О пожаре сообщил сосед.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило  горение дома и хозяйственной постройки открытым пламенем, создалась угроза распространения пожара на ближайшие строения. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущества в доме, повреждены все стены внутри и снаружи дома. В сарае уничтожена кровля на площади. Спасено: два дома и два сарая на расстоянии трех метров.

Причина пожара устанавливается.

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