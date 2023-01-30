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Происшествия

От пожара пострадал гараж в Ломах

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От пожара пострадал гараж в Ломах

28 января в 12.11 спасателям сообщили о пожаре гаража в деревне Ломы Бобруйского района.

Происходило горение внутри и кровли гаража, создалось плотное задымление. Со слов хозяина внутри никого не было.

Спасатели ликвидировали пожар. От огня спасен дом и хозяйственная постройка. В результате пожара повреждено перекрытие, обуглены стены в гараже. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется

МЧС напоминает:  телефон при пожаре -112

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

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