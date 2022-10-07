От памяти прошлого к будущему

Межведомственная профилактическая акция под таким названием, направленная на формирование у подростков активной гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным, противоправным проявлениям проходит в Могилевской области с 26 сентября по 7 октября.

В рамках акции в Глушанском сельском Доме культуры прошла встреча заинтересованных служб района со старшеклассниками учреждений образования района.

Символично, что это мероприятие, посвященное памяти и истории нашей страны, проходило на Глушанской земле, в знаковом месте – на родине известного писателя, общественного деятеля, участника партизанского движения Алеся Адамовича.

Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, роль Республики Беларусь в сохранении мира – об этом доступно, приводя документально подтвержденные, порой леденящие душу исторические факты, свидетельствующие о бесчинствах немецко-фашистских захватчиков, рассказал прокурор района Геннадий Ярмак. В процессе выступления Геннадий Сергеевич также проинформировал присутствующих в зале о деятельности, которую проводит прокуратура Республики Беларусь в рамках расследования возбужденного по факту геноцида уголовного дела, призвал юных представителей Бобруйщины никогда не допустить проявлений фашизма на белорусской земле.

Об областном проекте «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе», старт которому был дал в Могилевской области в минувшем году, вела речь главный специалист отдела по образованию райисполкома Ольга Караткевич, которая поблагодарила школьников района за активное участие в его реализации. «Это дает возможность прочувствовать исторические события, эмоционально воспринять все то, что происходило на нашей земле, чем мы с вами богаты и чем можем гордится», — отметила Ольга Игоревна и представила вниманию юных зрителей наиболее содержательные видеоролики, подготовленные учащимися.

Об основных последствиях нарушений норм, установленных административным и уголовным законодательством, ответственности подростков за совершение преступлений и правонарушений диалог с подростками вела Наталья Протащик, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних.

В контексте обозначенной тематики участковый инспектор ИДН Бобруйского РОВД Екатерина Лазуткина остановилась на теме преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, отметив, что несмотря на усилия правоохранительных органов и государства, в республике сохраняется тенденция омоложения лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

О социально значимых ценностях, гражданственности, путях достижения поставленных целей, об исторической памяти говорил, обращаясь к молодежной аудитории, первый секретарь районого комитета ОО «БРСМ» Сергей Сорокин:

– У каждого памятника, у каждой мемориальной плиты — своя трагедия. Поднятая на сегодняшней встрече тема войны, наверняка никого не оставила равнодушным. Только прочувствовав невыносимую боль людей, которую они испытывали в то время, можно понять, что память, как мостик от прошлого к будущему, не должна превращаться в обыденность, чтобы ужасы военного лихолетья больше никогда не повторились.

В рамках встречи была организована работа «диалоговой площадки», где подростки отвечали на вопросы и рассказывали о своем понимании основ гражданско-правовых знаний.