От отравления алкоголем и его суррогатами за год в Могилевской области умерли более 210 человек

В Могилевской области в 2021 году было установлено более 210 летальных случаев от отравления метанолом, этанолом и этиленгликолем. Об этом сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В 2021 году государственными медицинскими судебными экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области было установлено более 10 летальных случаев, в которых причиной смерти стало острое отравление метанолом, почти 200 случаев - смертельное отравление этанолом, еще несколько случаев - этиленгликолем. Почти все жертвы алкоголя и его суррогатов - мужчины трудоспособного возраста", - отметила она.

Так, в конце прошлого года в Костюковичском районе в районную больницу с диагнозом "отравление химическим веществом" доставили 49-летнего местного жителя, который сообщил врачам, что употребил техническую жидкость для обработки стекол "Антилед". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался спустя несколько часов.

"По результатам исследований государственные медицинские судебные эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от острого отравления метанолом. В организме погибшего обнаружен метанол в токсической концентрации более 700 мкг/мл", - подчеркнула Ирина Рачковская.

Судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз напоминают о рисках употребления суррогатов алкоголя. Антиобледенительные, стеклоомывающие и другие технические жидкости порой имеют в своем составе более дешевые по сравнению с этанолом метиловый и изопропиловый спирты. Отравиться спиртосодержащей жидкостью можно не только при приеме внутрь, но и при вдыхании в замкнутом помещении паров с высокой концентрацией. Изопропиловый спирт имеет специфический неприятный запах, который плохо маскируется ароматизаторами, тогда как метанол запаха практически не имеет.