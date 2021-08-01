От них зависит безопасность. 1 августа в Беларуси отмечается День железнодорожника

В жизни каждой страны железные дороги играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города и села. Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. Свою историю праздник ведет с XIX века. Первым белорусским городом, куда пустили поезд в 1862 году, стал Гродно. Сегодня БЖД перевозит десятки миллионов пассажиров. За их безопасность отвечают труженики стальных магистралей. Сегодня мы расскажем о людях, которые связали профессиональную деятельность с железной дорогой – работниках Бобруйской дистанции пути.

«Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый...» – каждый знает этот детский стишок, под который мамы делали нам массаж. Проговаривал его в детстве и наш герой Евгений Сорока, дорожный мастер 2-го участка Бобруйской дистанции пути. Романтика поездов манила его с детства, и это неудивительно, ведь вырос он в семье железнодорожника. С юных лет привык к стуку колес вагонов. Так что выбор профессии труда не составил. Сам родом из Казахстана, в Беларусь вместе с родителями приехал в 1996 году. В 2000-м устроился монтером на Осиповичскую дистанцию пути и параллельно отучился в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича. Затем перевелся в Бобруйск, где в то время была вакансия дорожного мастера. Сегодня Евгений Владимирович руководит коллективом из 24 человек – тремя бригадами. Они обслуживают железнодорожное полотно от переезда на улице Бахарова до станции Мирадино – участок пути от 347-го до 355-го километра. Дорожный мастер не скрывает: работа у него очень ответственная, но именно это ему нравится – всегда стремился быть полезным людям.

– Моя задача – правильно организовать работу своих сотрудников, чтобы люди соблюдали требования техники безопасности. У нас ходят скоростные поезда, и нужно проводить постоянный инструктаж. Это еще проверка исправности инвентаря, текущее содержание путей, чтобы не было дефектов, ведь от этого зависит безопасность движения поездов, а значит, и пассажиров, – рассказывает Евгений Владимирович.

О подчиненных говорит с большой теп­лотой отзываясь о них как профессионалах своего дела. Среди работников Бобруйской дистанции пути особенно выделяет Андрея Юрковца – монтера пути 4-го разряда, который уже 25 лет трудится здесь, обучая молодых специалистов и помогая им сделать первые шаги в профессии. Коллеги знают – на этого человека можно положиться, всегда получить у него совет.

– Я пришел сюда в 1996 году. Это было непростое время – проблемы с работой, заводы многие стояли. Обратился в дистанцию пути и «задержался» здесь на четверть века. Работа мне нравится, хоть она и тяжелая физически, но очень нужная, – рассказывает Андрей Николаевич.

С ним солидарен и молодой коллега – 34-летний Григорий Гончаров, монтер пути 3-го разряда. На Бобруйскую дистанцию пути пришел учеником в 2008 году. Специфику работы схватил быстро. Сегодня в своем деле он, можно сказать, ас. В арсенале средств, с которыми работает железнодорожник, ключи клемные, стыковые, сигнальные щиты и другое. С их помощью он обеспечивает безопасность путей.

– Работа нелегкая, особенно в летний период, когда идет замена брусьев и шпал. Все это мы делаем вручную. Наша профессия важна, ведь именно мы ­обеспечиваем безопасность движения поездов и пассажиров, – подчеркивает Григорий.

А вот Вера Августинович следит за безопасностью переезда 349-го километра на улице Орджоникидзе, где ходят пассажирские и грузовые поезда. Примечательно, что на железной дороге у нее работает вся семья: и муж, и дети, и отец в свое время проработал в этой сфере 35 лет.

– Мы следим, чтобы машины не ездили на красный свет по переезду, встречаем поезда, наблюдаем за составом. За 50-70 метров должны подать машинисту «знак бодрствования» желтым флажком, что на переезде все хорошо, проверяем также с помощью специально установленной планки габаритность поездного состава. Если случается какая-­то неисправность, звоним машинисту, дежурному, диспетчеру, – рассказывает Вера Ивановна.

Вот так каждый сотрудник Бобруйской дистанции пути вносит свою лепту в общее дело. Дорожный мастер Евгений Сорока отмечает: времена сейчас непростые, упали грузоперевозки, но руководство путей всегда стремится поддержать своих работников, оказывая материальную помощь.

– Самое главное – чтобы в этот период никто не болел. Я желаю всем здоровья, терпения, пережить сложные моменты. Уверен, что все наладится, – заключает Евгений Владимирович.