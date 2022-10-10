«От нас напрямую зависят жизни и здоровье людей»: о службе борцов с наркоугрозой Бобруйска

9 октября свой профессиональный праздник отмечают подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, ему исполнилось 26 лет. Это одно из самых молодых подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь.

Начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Вадим Боложко отмечает, что сегодня проблеме наркомании уделяется особое внимание. «Сотрудники подразделения прилагают немало усилий для защиты людей от наркоугрозы. В нашем городе с начала года зарегистрировано более 135 подобных преступлений, а большую часть из них занимает сбыт, приобретение и хранение наркотических средств. В последнее время очень часто жертвами наркобизнеса становятся несовершеннолетние, которые думают, что смогут заработать легкие деньги, становясь закладчиками. Но практически каждого из них мы в итоге задерживаем», - добавил Вадим Владимирович.

Кроме того, руководитель рассказал, что закладчики и курьеры после такой подработки и сами становятся зависимыми, ведь иногда расчет за их услуги происходит непосредственно наркотиком.

«Сегодня мы стремимся идти в ногу со временем, чтобы не только не отставать от злоумышленников, но и опережать их, успешно раскрывая преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и торговле людьми. Оперативники должны быть грамотными, профессиональными, защищать людей и бороться с наркоугрозой. От нас напрямую зависят жизни и здоровье людей, поэтому мы стараемся выполнять нашу работу на 100 процентов», - добавил Вадим Валдимирович.

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько