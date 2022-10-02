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От имени 147-го зенитного ракетного полка поздравления с Днем учителя принимала бобруйчанка

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От имени 147-го зенитного ракетного полка поздравления с Днем учителя принимала бобруйчанка

Все самые теплые и искренние поздравления продолжают принимать педагоги. В День учителя не стала исключением и бобруйчанка – учитель математики средней школы №27 Наталья Владимировна Симоненко. Ее с профессиональным праздником от имени 147-го зенитного ракетного полка пришел поздравить ее бывший выпускник.

У капитана Андрея Шупило, который сейчас является заместителем начальника командного пункта по идеологической работе 147-го зенитного ракетного полка, родная бабушка была учителем математики. Поэтому любовь у него к этому предмету появилась с самого раннего детства.

– Наталья Владимировна дала нам много знаний. Всегда помним ее и уважаем, – отметил Андрей Викторович. – Лично для меня она стала тем наставником, который своим нелегким трудом вложил определенный вклад в формирование меня как личности. Это был хороший вклад в мое будущее.

– Очень приятно, что в такой праздник значимый для меня профессиональный праздник навестил мой бывший выпускник. Отрадно, что меня помнят и уважают, – сказала Наталья Симоненко. – Спасибо за поздравление, за великолепные слова. Мои ученики всегда были все самые лучшие, самые хорошие. Даже если что-то случалось, мы всегда находили компромисс. Они навсегда остаются в моей памяти, и я думаю, что я тоже. Спасибо! Хочу пожелать всех благ в службе и мирного неба!

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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