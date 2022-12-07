«От достигнутых целей к новым горизонтам». Под таким девизом работает коллектив ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» – современное промышленное предприятие, производящее тракторную технику марки BELARUS для сельского и коммунального хозяйств, запасные части и колесные диски.



Начиналась история завода в послевоенном августе 1945 года, когда в Бобруйске построили машинно-­тракторную мастерскую на базе Телушской МТМ. В 1948 году ее переименовали в Бобруйскую межрайонную мастерскую капитального ремонта, 50 работников которой занимались ремонтом тракторных моторов, изготовлением и регистрацией запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам. Спустя десятилетие на базе мастерской был создан Бобруйский завод автотракторных деталей и переориентирован на выпуск новой продукции – автотракторных запчастей. В 1960 году было освоено производство 24 наименований запчастей к тракторам и автомобилям. Начато строительство главного корпуса завода, который через 3 года ввели в эксплуатацию. В 1960-80-е предприятие расширяет ассортимент и наращивает выпуск новых видов продукции, сотрудничает с Минским тракторным заводом, развивает инфраструктуру. К примеру, на заводе появилась библиотека со многотысячным книжным фондом, открылись ясли-­сад №56 для детей работников, созданы здравпункт для оказания первой медицинской помощи и физиотерапевтических услуг, физкультурно-­оздоровительный комплекс.



Новый виток в развитии производства произошел, когда предприятие начало выпуск малогабаритного трактора ­«Беларус-­­320» мощностью 36 л.с. и его модификаций. 23 марта 2007 года с конвейера сошел первый бобруйский трактор, а уже в августе потребителям отгрузили сотую машину этой серии. 2008 год запомнился несколькими значимыми для завода событиями: директору Александру Аграновичу присуждено звание лауреата специальной премии «Человек года», РУП «БЗТДиА» вручили почетное Красное знамя за трудовые и производственные победы, выпустили тысячный трактор. В последующие годы сошли с конвейера новые модели «Беларус-422» (49,8 л.с.) и «Беларус-622» (62,5 л.с.), «Беларус-321» (36 л.с.), «Беларус-311» (29,9 л.с.). В 2012 году запустили в эксплуатацию новую производственную линию по изготовлению дисковых колес итальянской фирмы «Титан», провели модернизацию линии швейцарской компании «Хойслер», установленной в 1997-м. В августе 2014 года ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» вошло в «МТЗ-Холдинг».

Опыт предшествующих поколений, накопленный за 77 лет деятельности, – мощный фундамент, на котором строится будущее завода. В приоритете постоянное повышение эффективности производства, совершенствование применяемых технологий, внедрение инноваций и освоение новых рынков сбыта.

Предприятие располагает мощным техническим и технологическим потенциалом, в коллективе трудятся около 2,5 тысячи специалистов высокого класса. Сегодня завод ТДиА выпускает тракторы, способные выполнять весь комплекс сельскохозяйственных, строительных, коммунальных и транспортных работ, а также коммунальную технику, прицепы и навесное оборудование, дисковые колеса и запасные части.

На предприятии ведется работа по организации колесного производства по полному технологическому циклу (это производство дисков колес, сборка обода и диска, окраска и упаковка). Уже внедрена и работает линия по окраске колес с упаковкой готовой продукции. Планируется приобретение технологии и оборудования для выполнения холодной штамповки, сварки и механической обработки дисков колес. Год назад введено в эксплуатацию оборудование для обработки деталей типа «Вал», на котором выполняется полная механическая обработка с минимальными энергозатратами.

Продукция завода пользуется повышенным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие длительное время сотрудничает с Россией (куда направляется 50 процентов экспортных поставок), Украиной, странами Балтии, Польшей, Венгрией, Германией, Болгарией, Казахстаном, Киргизией, Афганистаном, Пакистаном, Египтом, Испанией, Сербией, Вьетнамом. География экспорта постоянно расширяется.

– Наше предприятие стабильно функционирует и развивается, – отметил директор Владимир Кисель. – Санкции никак не повлияли на объемы производства и реализации продукции. Мы успешно осуществляем инвестиционные проекты, осваиваем инновационные технологии и выпуск востребованных на рынке новинок.

Интерес к технике БЗТДиА не ослабевает, о чем свидетельствуют визиты делегаций из разных стран, участие в международных выставках и экономических форумах. В этом году руководство предприятия принимало гостей из России, Монголии, Кубы. На днях встречали деловых партнеров с Мадагаскара, с которыми обсудили перспективы и укрепление сотрудничества на 2023 год.

Качество выпускаемой продукции, достигнутые показатели в работе и развитии промышленности по достоинству оцениваются высокими наградами. Завод ТДиА – неоднократный лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», победитель ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию Бобруйска. В 2022 году директору Владимиру Киселю присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска».

Подготовила Маргарита Бушуева