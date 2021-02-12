От добросовестной работы каждого зависит дальнейшее развитие страны – участник ВНС

От честной и добросовестной работы каждого зависит дальнейшее развитие страны. Убежденность в этом выразил слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики участка по ремонту и обслуживанию электросталеплавильного цеха ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько в своем выступлении на VI Всебелорусском народном собрании.

Молодой человек признался, что огромная честь быть избранным делегатом и принимать участие в обсуждении будущего страны.

Он рассказал, что на предприятии изучили проект программы социально-экономического развития страны. "Было приятно отметить, что и металлургии в ней уделено серьезное внимание. Если каждый на своем рабочем месте честно и добросовестно будет заниматься своим делом, мы сможем выполнить все намеченное и даже больше", - считает жлобинчанин.

Алексей Приходько подчеркнул, что предприятия страны должны работать бесперебойно. "Стабильная зарплата, модернизация производства, развитие социальной сферы - все это результат слаженных действий коллективов", - уверен он.

По словам молодого специалиста, события лета - осени прошлого года показали, что разные "доброжелатели" изо всех сил пытались и пытаются внести разлад в белорусское общество, желая разложить абсолютно все сферы жизни: спорт, культуру, образование, промышленность и бизнес. "И совершенно справедливо заметил глава государства на недавней встрече со студентами: дело не в наших точечных проблемах, просто за рубежом не приемлют наш путь развития, а сами лезут, чтобы отвлечь от своих проблем", - сказал Алексей Приходько.

"За примером далеко ходить не надо: летом о том, что на нашем предприятии забастовка, мы узнали из зарубежных интернет-ресурсов. И такие вбросы повторяются с завидной регулярностью. А значит, есть координаторы, заинтересованные в том, чтобы заголовки с названием гиганта белорусской индустрии и словом "забастовка" были в топ новостей", - убежден молодой человек. Он напомнил, что со страниц Telagram-каналов работников предприятия призывали остановить работу. Однако тот факт, что металлурги не дрогнули, сейчас приносит свои плоды: производство не остановлено, контракты сохранены, семьи заводчан сыты.

"Мы многому научились. Приоритетной задачей остается донести не только до молодежи, а до каждого работника мысль о том, что результаты работы всей экономики, благосостояние каждой семьи зависят от соблюдения трудовой дисциплины и добросовестного выполнения своих обязанностей. Слаженная работа команды единомышленников - это главное, что определяет наше дальнейшее развитие. И каждый понимает: сохраним предприятия - сохраним страну", - убежден Алексей Приходько.