От COVID-19 к плановой работе: развитие региональной системы здравоохранения обсудили в Могилеве

Система здравоохранения Могилевской области в 2022 году перешла от ликвидации последствий COVID-19 к плановой работе. Об этом сообщил на итоговой коллегии главного управления по здравоохранению облисполкома начальник региональной структуры Александр Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система здравоохранения региона в прошлом году справилась с пандемией коронавирусной инфекции и перешла от экстренной ликвидации последствий этой инфекции к плановой работе по дальнейшему улучшению здоровья жителей, - подчеркнул Александр Старовойтов. - Укреплена материальная база ряда учреждений здравоохранения: проведены ремонты, приобретено новое диагностическое и лечебное оборудование, увеличено количество необходимого транспорта. Кроме того, выполнены все доведенные для исполнения показатели".

Начальник главного управления отметил хорошую работу педиатрической службы региона, так как в Могилевской области наблюдается один из самых низких показателей младенческой смертности. "Такими цифрами можно гордиться не только в Беларуси, но и во многих европейских странах, которые не достигли такого уровня, - подчеркнул он. - Помимо этого, повысилось количество пациентов, прооперированных путем сложных и высокотехнологичных вмешательств, а также тех, кому установлены коленные и тазобедренные суставы".

Александр Старовойтов отметил, что в этом году будет улучшена материально-техническая база ряда учреждений. Так, за счет средств областного бюджета завершится строительство инфекционного корпуса Могилевской больницы №1, радиологического корпуса областного онкологического диспансера, реабилитационного корпуса областной детской больницы. Планируется также возведение нового хирургического корпуса и снос существующего четырехэтажного здания в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона. В перспективе - обновление ряда учреждений здравоохранения в районных центрах: строительство поликлиники в Кричеве, капитальный ремонт Хотимской центральной районной больницы, ремонт Шкловской и Быховской ЦРБ.

"Средства, которые выделяются на развитие сферы здравоохранения, растут ежегодно, не исключением станет и 2023 год, - подчеркнул Александр Старовойтов. - Определенные объемы средств запланировано направить на капитальные и текущие ремонты, модернизацию. Районные больницы в этом году будут нацелены в первую очередь на улучшение качества диагностики заболеваний - от диспансеризации до обследования пациентов. В связи с этим идет расширение работ амбулаторно-поликлинических звеньев центральных районных больниц, оснащение необходимой техникой и укомплектованием специалистами".

Стационарная помощь населению будет распределяться в зависимости от степени тяжести заболевания от районного звена к опорным поликлиникам и далее областным центрам. "Таким образом, пациенты должны получить качественную и доступную помощь, в которой они нуждаются", - подчеркнул начальник главного управления.