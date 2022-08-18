От бытовой техники до биологически активных добавок: партию контрабанды на сумму свыше 264 тыс. рублей ввезли на территорию Беларуси

Сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили факт незаконного ввоза на территорию Беларуси партии товаров на сумму свыше 264 тыс. рублей. Бытовую технику, игровые приставки, компьютерные комплектующие, биологически активные добавки незаконно переместили ранее с привлечением третьих лиц.

Так, перед пересечением государственной границы на сопредельной стороне товары «раздали» гражданам, которые и переместили их в Беларусь под видом товаров для личного пользования.

Движение автомобиля MERCEDES BENZ SPRINTER, который следовал в направлении Российской Федерации, остановили брестские таможенники при проведении специальных мероприятий на автодороге М1.

В ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружили бытовую технику Bosch, кофемашины Saeco, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к автомобилям, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и другое. Документов, необходимых для перемещения «сборного» груза, соответственно, у водителя не оказалось.

Незаконно перемещаемые товары изъяты.

Брестской таможней в отношении нарушителя начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

По факту перемещения товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля ведется административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи влекут наложение штрафа в размере от 30 до 100 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортных средств и (или) иных предметов с тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров.

Это уже пятнадцатый факт, зафиксированный с начала года сотрудниками Брестской таможни. Такую схему «предприниматели» используют с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей.

По материалам Брестской таможни