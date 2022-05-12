От бронетранспортеров до роботов и ракетного вооружения. Лукашенко раскрыл подробности оснащения войск

Государственный оборонный заказ Беларуси на 2022 год стал темой совещания у главы государства Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Это главный документ, который мы сегодня должны принять, регламентирующий вопросы поставок для наших Вооруженных Сил вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что происходящие в Украине события наглядно показывают, что только войска, обладающие современным, высокоэффективным и обязательно нужным для конкретной территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи.

Александр Лукашенко также подчеркнул особую важность не только наличия вооружения, но и тылового обеспечения.

"Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Естественно, мы должны опираться на отечественного производителя вооружений", - сказал Александр Лукашенко.

Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками и оружием разработки холдинга "АГАТ", оптика "Пеленга" и БелОМО, а также тягачи производства МЗКТ. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами".

Электроника для нас тоже была одним из умных секторов экономики в советский период. И видите, как она нам сегодня пригодилась. Хорошо, что все сохранили", - заметил белорусский лидер.

"Ракетный комплекс "Полонез", зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ" (вообще красавец, показывает очень хорошую надежность и эффективность) и ракеты к нему, ручные гранатометы (тоже очень актуально), стрелковое оружие и боеприпасы свидетельствуют о серьезном научном и производственном заделе нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса. - Прим. БЕЛТА), - сказал Президент. - Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет".

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в вопросе вооружения тоже нельзя переборщить с "умнейшими технологиями", ведь все это должно быть функционально и просто в использовании для рядовых бойцов. "И никакая контрактная армия в этом плане нас не спасет. Все эффективно, что просто и надежно. Вот, что самое главное", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза". Подобные средства необходимы в том числе для обнаружения низколетящих целей.

Вооруженные Силы также получают легкобронированные автомобили "Кайман", модернизированные танки Т-72.

Обновляется парк авиационной техники - в строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов (Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ5 и прочие).

В рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, четыре беспилотных авиационных комплекса, более двух тысяч противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления войсками и связи, капитально отремонтированы 10 летательных аппаратов.